Umrl igralec Charles Grodin, "oče iz Beethovna"

V 87. letu starosti je umrl Charles Grodin, ameriški komični igralec, ki je nastopal tako v filmih in na televiziji kot tudi na Broadwayju, svet pa ga pozna predvsem po vlogi v filmih o bernardincu Beethovnu.

Za posledicami raka kostnega mozga je pri 86 letih umrl igralec Charles Grodin, je za New York Times potrdila njegova družina.

Grodinova igralska kariera se je začela že v 60. letih, od takrat pa je ustvaril vrsto prepoznavnih vlog.

Igral je tako na Broadwayju kot tudi v filmih, med drugim je ob Cybill Shepard imel glavno vlogo v filmu The Heartbreak Kid, še bolj pa se ga svet spomni kot poglavarja družine v komediji Beethoven in njenem nadaljevanju.

Sredi 90. let se je upokojil, napisal avtobiografijo in začel voditi pogovorno televizijsko oddajo, bil pa je tudi televizijski politični komentator. V prejšnjem desetletju je še nekajkrat skočil v igralske čevlje, med drugim je nastopil v komični seriji Louie in filmu Dokler sva še mlada.