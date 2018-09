V 83. letu starosti je v bolnišnici na Floridi zaradi zastoja srca umrl ameriški igralec Burt Reynolds. Igralca so srčne težave bremenile že več let, prestal je tudi operacije na srcu. Svojim oboževalcem se je vtisnil v spomin v legendarnih filmih, kot so Odrešitev, Smokey in Bandit, Dirka Cannonball in Vroče noči, kjer je za vlogo prejel tudi zlati globus.