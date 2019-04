Uganke starodavnega Egipta in zamolčane zgodbe Tretjega rajha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serija Egipt: Nepojasnjeni dosjeji s pomočjo strokovne znanstvene analize in pričevanj arheologov raziskuje skrivnosti Egipta in tako odpira vrata v doslej prikriti svet staroveških Egipčanov. Foto: TCB Rights

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste aprila lahko ogledali na programu Viasat History .

Egipt: Nepojasnjeni dosjeji (Egypt's Unexplained Files)

Premierno vsak večer od ponedeljka, 1. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min

Starodavni Egipt velja za eno najveličastnejših civilizacij sveta s tri tisoč let dolgo zgodovino, hkrati pa tudi za deželo skrivnosti.

Odkar smo prvič očistili pesek z Velike sfinge, so arheologi in zgodovinarji postopoma odkrivali skrivnosti Egipta, a vendar so strokovnjaki prepričani, da najpomembnejša odkritja tega starodavnega sveta še naprej ležijo pod puščavskim peskom.

S pomočjo najsodobnejše tehnologije bodo razvozlali nekatere najbolj trdožive uganke Egipta in razkrili prikrito resnico, ki bo na novo spisala človeško zgodovino.

Napoleon

Premierno od petka, 19. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: BBC Studios

Dvodelna serija pod vodstvom zgodovinarja Andrewa Robertsa prinaša nova spoznanja o Napoleonu, zelo nadarjenem vojaškem poveljniku in hipnotičnem voditelju, čigar zasebno življenje – v nasprotju z današnjim splošnim prepričanjem – je bilo polno razočaranj in prevar, nenazadnje tudi v razmerju z Josephine.

Serija s pomočjo nedavno odkritih zgodovinskih dokazov in na podlagi skoraj desetletja dolge raziskave predstavlja celovit portret Napoleona ter njegovih dosežkov.

Potovali bomo skozi zgodovino Evrope in spremljali zgodbo tega dobrohotnega diktatorja in spornega posameznika, pri čemer bomo ovrgli številne splošno sprejete predpostavke o njem.

Tretji rajh: Zamolčane zgodbe Aprila se bodo na programu Viasat History poglobili v zgodovinske knjige in razkrili osupljive zgodbe tretjega rajha, ki so desetletja ostajale prikrite. Premierno bodo predvajali dokumentarca Nacist, ki je rešil Jude: Karl Plagge in Ženske Tretjega rajha, ogledali pa si boste lahko tudi dokumentarno serijo v dveh delih z naslovom Moje življenje v Hitlerjevi Nemčiji.

Ženske Tretjega rajha

V ponedeljek, 22. aprila, ob 21. uri. │ Foto: CPB Films

Nemške ženske se že od nekdaj smatra za pasivne priče zločinom nacističnega režima, vendar so odigrale ključno vlogo. Ta dokumentarec razblini splošno sprejeto podobo o teh ženskah.

Nacist, ki je rešil Jude: Karl Plagge

V torek, 23. aprila, ob 21. uri. │ Foto: CPB Films

V zgodbi, ki spominja na Schindlerjev seznam, je Karl Plagge najel 1.240 litvanskih Judov – moških, žensk in otrok – in uspel številne med njimi rešiti pred gotovo smrtjo.