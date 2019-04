Zgodba o inteligentni doktorici Megan Hunt (Dana Delany), ki po prometni nesreči ne more nadaljevati kariere nevrokirurginje, zato se odloči postati mrliška oglednica, gledalce omreži že po prvi epizodi

Serijo Telo kot dokaz odlikujejo zanimivi liki in skrivnostni zapleti, primere pa razrešujejo z znanstveno točnimi postopki. Huntova je temperamentna, vendar tudi empatična deloholičarka, s katero je pravi užitek razreševati zločine.

Njeno pomočnico, doktorico Kate Murphy, igra odlična Jeri Ryan, najbolj znana po vlogi Sedem od devet v priljubljeni ZF-seriji Zvezdne steze, najmlajšega člana ekipe v pisarni mrliške oglednice Geoffreya Arenda pa igra entuziastični Ethan Gross, ki ga številni poznajo po vlogi v politični dramski seriji Gospa ministrica.

Serija se lahko pohvali z zanimivimi liki, napeto zgodbo iz epizode v epizodo sestavljajo še skrivnosti, forenzika, kriminalistika in zapleteni primeri zločinov.

Razvedrilo, ki se opira na znanost

Pri snemanju serije so sodelovali tehnični svetovalci, katerih naloga je bila poskrbeti, da so vsi medicinski postopki in znanstvena terminologija točni.

Ti so bili pozorni na vsako podrobnost in na to, da bi bile prikazane znanstvene metode kar se da pravilne in realistične. Še en razlog več, da je serija Telo kot dokaz prava poslastica za ljubitelje kriminalk.

Napovednik serije Telo kot dokaz: