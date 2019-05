Stoječe ovacije ob premieri biografske drame Rocketman v Cannesu

Oglasno sporočilo

Pred dnevu so v Cannesu premierno predvajali glasbeno biografsko dramo Rocketman, ki opisuje začetke glasbene kariere in spremlja Eltona Johna do svetovno znanega zvezdnika.

NAPOVEDNIK:

Glasbena poslastica je prejela štiriminutne stoječe ovacije, kar je glavnega igralca Tarona Egertona, ki je upodobil Eltona Johna, ganilo do solz, režiser filma Dexter Fletcher pa se je zahvalil gledalcem in povedal, da jih je takšen sprejem popolnoma ganil.

Na premierni projekciji je bil tudi sam Elton John, ki pri biografskem filmu sodeluje tudi kot izvršni producent, ki ga je dogajanje prav tako prevzelo. "To je bila zame zelo čustvena noč… To je film, ki sem ga želel narediti," je vidno ganjen povedal pevec.Po projekciji je sledila gala prireditev, kjer pa sta vse prisotne presenetila pevec Elton John in igralec Taron Egerton, ki sta skupaj zapela na odru. Daljnega leta 1983 je prav v Cannesu slavni pevec posnel videospot za svojo uspešnico I’m Still Standing, in prav s to skladbo je pričel svoj nastop, kjer se mu je pridružil tudi igralec Taron. Oglejte si njun nastop:

Biografska drama Rocketman v naše kinematografe prihaja 30. maja 2019, film pa si bomo premierno lahko ogledali v ponedeljek, 27. maja ob 20. uri v ljubljanskem Koloseju .

Biografska drama opisuje življenje angleškega pevca, pianista in skladatelja Eltona Johna. Priljubljenega glasbenika je upodobil igralec Taron Egerton, film je režiral Dexter Fletcher, scenarij pa napisal Lee Hall. Elton John, ki je nad Egertonovim petjem naravnost navdušen, pri filmu sodeluje kot izvršni producent, njegov mož David Furnish pa kot producent. V drami igrajo še Jamie Bell, Richard Madden in Bryce Dallas Howard.

O ZGODBI:

Rocketman je epska glasbena fantazija o neverjetni človeški zgodbi o preboju glasbenika Eltona Johna na sam vrh. Film sledi fantastični poti preobrazbe iz sramežljivega in talentiranega pianista Reginalda Dwighta v svetovno zvezdo Eltona Johna. Glasbenika je upodobil Taron Egerton, ki bo v filmu zaigral njegove najbolj priljubljene uspešnice, biografska drama pa bo opisovala zgodbo, kako je mali mestni fant postal ena najbolj ikoničnih osebnosti v pop kulturi.

Nad izbiro igralca Tarona Egertona so navdušeni prav vsi. "Elton je povedal, da še nikoli ni nikogar slišal tako dobro peti njegove pesmi, kot jih poje Taron," je povedal glasbeni producent Giles Martin. "Taron v filmu resnično poje in je zelo prepričljiv," pa pravi režiser Dexter Fletcher.

Angleški glasbenik Elton John je vrsto let skupaj ustvarjal in sodeloval s priznanim tekstopiscem, pesnikom in pevcem Berniejem Taupinom (v filmu ga upodobi Jamie Bell). Skupaj sta sodelovala pri več kot tridesetih albumih, Taupin pa je zanj napisal večino pesmi. V drami se predstavijo tudi Eltonov prvi manager John Reid (zaigra ga Richard Madden), Bryce Dallas Howard pa bo zaigrala Eltonovo mati Sheilo Farebrother. Gre za neolepšano rock 'n' roll glasbeno fantazijo.

IGRALSKA ZASEDBA: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones in Bryce Dallas Howard

REŽIJA: Dexter Fletcher

SCENARIJ: Lee Hall

PRODUCENTI: Matthew Vaughn, David Furnish, Adam Bohling, David Reid

IZVRŠNI PRODUCENTI: Elton John, Steve Hamilton Shaw, Michael Gracey, Claudia Schiffer

ŽANR: biografska drama

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.