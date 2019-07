Srečen smrtni dan 2 (Happy Death Day 2U)

ZDA, Japonska │ 2019 │ 95 min. │ Misteriozna grozljivka R: Christopher Landon │ I: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Suraj Sharma IMDb: 6,3/10 │ Rotten Tomatoes: 69 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Študentka Tree Gelbman je v prvem delu umrla kar enajstkrat, preden je ugotovila identiteto morilca, ki jo je preganjal na njen rojstni dan. In ko je že mislila, da ni več ujeta v časovni zanki in da je zaživela boljše življenje, začne znova podoživljati grozljivi dan.

A tokrat je vse drugače, saj so se v časovno zanko ujeli tudi njeni prijatelji. Če jih bo želela rešiti, bo morala znova umirati, hkrati pa bo poskušala raziskati, zakaj se je dejansko ustavila v času.

"Kar bi lahko bila preprosta obnova ali utečen podaljšek, se namesto tega vrže z glavo naprej v časovno obračajočo se absurdnost. Visoka umetnost? Ne. Popolna zabava? Vsekakor." Ben Travis, Empire

"Filmi o zalezovanju in ubijanju so nekoliko podobni klasičnim farsam, toda nobena grozljivka ni popeljala te podobnosti tako daleč kot Srečen smrtni dan in njegovo živahnejše, prav tako zabavno nadaljevanje." David Edelstein, New York Magazine/Vulture

Napovednik filma Srečen smrtni dan 2: Zanimivosti: Tako kot prvi del je tudi nadaljevanje režiral Christopher Landon (Paranormalno: Označeni, Skavti proti zombijem).

Jason Blum (Razcepljen, Zbeži!, Noč čarovnic, Resnica ali izziv, franšizi Paranormalno in Očiščenje).

To je po filmih Paranormalno 2 (2010), Paranormalno 3 (2011), Paranormalno 4 (2012), Paranormalno: Označeni (2014) in Srečen smrtni dan (2016) že šesto sodelovanje med Christopherjem Landonom in Jasonom Blumom ter njegovo produkcijsko hišo Blumhouse Productions.



Po prvem filmu je bilo veliko govora o tem, zakaj je do časovne zanke sploh prišlo. Vsak si jo je razlagal po svoje, zato je režiser izkoristil priložnost, da pojasni tudi to.

Po prvem filmu je bilo veliko govora o tem, zakaj je do časovne zanke sploh prišlo. Vsak si jo je razlagal po svoje, zato je režiser izkoristil priložnost, da pojasni tudi to. Landon je načrte o snemanju tretjega dela razkril takoj, ko je končal s produkcijo drugega dela.

Za prizore v univerzitetni bolnišnici so morali znova zgraditi prizorišče, saj so tisto, ki so ga uporabili v prvem filmu, predhodno uničili.



Film bi moral v severnoameriške kinematografe prispeti na valentinovo, ker pa so takrat obeleževali prvo obletnico streljanja na srednji šoli v floridskem Parklandu, je studio Universal Pictures na prošnjo očeta ene od žrtev premiero filma prestavil na 14. februar 2019.

