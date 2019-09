Šolska knjižnica umaknila knjige o Harryju Potterju, ker so v njih uroki

Župnik Dan Reehill se je podrobneje poglobil v knjige o slavnem čarovniku Harryju Potterju pisateljice J. K. Rowling in ugotovil, da so uroki, ki jih v zbirki opisuje avtorica, resnični ter da z njimi "tvegajo priklic zlih duhov".

Reehill je svojo odločitev staršem učencev sporočil prek elektronske pošte, v kateri jim je pojasnil, da se je posvetoval tako z eksorcisti v ZDA kot z Vatikanom, preden je iz knjižnice odstranil vseh sedem knjig o najslavnejšem čarovniku na svetu.

Župnik pravi, da so uroki, ki jih opisuje Rowlingova, pravi. Foto: Getty Images

Doma jih lahko imajo, v šolski knjižnici jih ne bodo dobili

"V knjigah je čarovnija predstavljena kot dobra in zla, kar ni res. Uroki, ki jih opisuje avtorica, so pravi uroki, s katerimi, ko jih bere človek, tvegamo priklic zlih duhov v prisotnost osebe, ki jih bere," naj bi zapisal župnik.

Ena od zaposlenih v šoli je za lokalne časopise potrdila, da je Reehill res poslal takšno elektronsko sporočilo, ter da ima vsak župnik avtoriteto sprejeti takšno odločitev za svojo župnijsko šolo.

Ob tem je še dodala, da šola svojim učencem ne bo preprečevala branja knjig o Harryju Potterju, saj je to presoja njihovih staršev. "Če starši menijo, da so te knjige primerne, upamo vsaj, da jih bodo znali usmeriti, da bodo otroci razumeli vsebino. Mi se hočemo le prepričati, da imamo v šolski knjižnici gradivo, ki je primerno."

Rowlingova se na tovrstne poteze še ni javno odzvala. Foto: Getty Images

To pa ni prvič, da se je neki duhovnik odločil, da so knjige o Harryju Potterju neprimerne. Pred nekaj meseci so po nedeljski maši v neki poljski cerkvi zažigali bogoskrunske predmete, med katerimi so bile tudi knjige o Potterju. Poljski duhovnik, ki je bil vpleten v sežig predmetov, se je kasneje sicer opravičil.

Preberite tudi: