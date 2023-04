Šokantne izjave igralca sprožile pozive k bojkotu Netflixove uspešnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletu se vrstijo pozivi k bojkotu Netflixove serije Beef, potem ko se je na spletu ponovno pojavil star posnetek, v katerem David Choe, eden od igralcev v tej seriji, govori o spolnem napadu na maserko.

Gre za del Choejevega podkasta, ki je bil posnet leta 2014, v njem pa se igralec hvali, kako se je med masažo brez dovoljenja dotikal "temnopolte maserke" in jo prisilil v oralni spolni odnos, ob tem pa se pohvalil, da je "uspešen posiljevalec".

"Vznemirjenje zaradi morebitnega zapora privede do erekcije," je v spornem posnetku izjavil Choe in dodal, da maserka morda ni izrecno privolila v to, da pa je "s pogledom rekla 'da'."

Umetnik in multimilijonar David Choe ima v Netflixovi seriji Beef sicer stransko, a opazno vlogo. Foto: Profimedia

Te izjave so ogromno razburjenja povzročile že pred osmimi leti, ko je bil posnetek prvič objavljen, Choe pa je nato trdil, da je šlo za šalo in da je to zgodbo namerno "začinil", da bi njegov podkast vzbudil več pozornosti.

Celotna zgodba je nato poniknila v pozabo vse do zdaj, ko je Choe del zasedbe mračne satire Beef, ta hip ene najbolj priljubljenih serij na Netflixu, ki navdušuje tako gledalce kot kritike. Ob tem je na dan znova izplaval tudi sporni posnetek, ki je močno razburil javnost, na spletu pa sprožil množične pozive k bojkotu serije.

Mimogrede – Choe je multimilijonar, zgodba o tem, kako je prišel do premoženja, pa je precej neobičajna. V Los Angelesu rojeni sin korejskih priseljencev je bil dokaj neznan likovni umetnik, dokler ga niso leta 2007 pri Facebooku angažirali, da poslika njihove pisarne. Čeprav se mu je zdel poslovni model Facebooka "neumen in nesmiseln", je pristal na ponudbo, da mu namesto v denarju plačajo v delnicah. Pet let pozneje, ob prvi ponudbi Facebookovih delnic javnosti, je bil njegov delež vreden vrtoglavih 200 milijonov dolarjev.

Oglejte si še: