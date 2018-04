Šefi narkokartelov, nezakonite operacije, zahrbtni kolegi

Oglasno sporočilo

Pripravite se na divjo akcijsko pustolovščino, začinjeno s črnim humorjem, napetimi pregoni z avtomobili in dvojnimi igrami, ki koncept pustolovskega popotovanja povzdigne na povsem novo raven.

Razburljiva mešanica črne komedije, napete akcije in dramatičnih spletk nas popelje v Mehiko, kjer se omikani poslovnež in nežna dušica Harold Soyinka (David Oyelowo) znajde na milost in nemilost prepuščen svojima zahrbtnima nadrejenima, Richardu (Joel Edgerton) in Elaine (Charlize Theron), ki sta za uspeh pripravljena iti prek trupel, lokalnim mamilarskim šefom in tajnemu plačancu, ki je razcepljen glede moralnosti svojega početja.

Harold tako prečka mejo med zakon spoštujočim državljanom in iskanim zločincem ter se pri tem trudi ostati živ v čedalje nevarnejšem položaju – in to na načine, ki sami od sebe vzbujajo vprašanje: je zabredel globoko prek meja svojih zmogljivosti, ali pa je korak pred preostalimi?

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Igrajo še Amanda Seyfried, Thandie Newton, Sharlto Copley in drugi. Režiser filma je Nash Edgerton, scenarij pa sta napisala Anthony Tambais in Matthew Stone.

Odbita akcijska komedija Gringo na velika platna prihaja 5. aprila. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

Videonapovednik: