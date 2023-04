Snemanje filma Izziv (Vizov) je ruska vesoljska korporacija Roskozmos v sodelovanju z javno televizijo Prvi kanal napovedala v začetku leta 2021. Marca so na avdicijah izbrali glavno igralko Julijo Peresild, ki je skupaj z režiserjem Klimom Šipenkom opravila astronavtsko urjenje in se oktobra podala na Mednarodno vesoljsko postajo z raketo Sojuz MS-19. Tam sta ob pomoči kozmonavtske oziroma astronavtske ekipe posnela za okrog 30 ur materiala, od katerega je nekaj več kot pol ure uporabljenega tudi v filmu. Po vrnitvi je produkcijska ekipa posnela preostanek prizorov, ki se dogajajo na Zemlji oziroma so posneti v studiu.

Napovednik filma Izziv:

Kirurška operacija v vesolju

In kaj je zgodba Izziva? Kolikor je za zdaj znano, gre za medicinsko dramo in napeto bitko s časom. Ko ruski kozmonavt na Mednarodni vesoljski postaji omedli, zdravniki ugotovijo, da brez kirurškega posega ne more preživeti poti nazaj. Tako so primorani v vesolje poslati najboljšega kirurga in to je Ženja Beljajeva, ki jo upodobi Julija Pereslid. Ta mora izvesti kozmonavtsko urjenje in se odpraviti na MVP, da opravi kirurški poseg v vesolju, reši življenje ter vesoljsko misijo, hkrati pa mora najti še čas za svojo triletno hčerko.

Zadnji del zveni precej podobno evropskemu filmu Proxima iz leta 2019, v katerem je v vlogi astronavtke in matere nastopila Eva Green in ki je bil prav tako delno posnet na kazahstanskem kozmodromu Bajkonur in v ruskem Zvezdnem mestu, kjer je Državni center za urjenje kozmonavtov J. A. Gagarin. Film Proxima lahko najdete v videoteki DKino.

Napovednik filma Proxima:

Produkcija Izziva je potekala brez zapletov, a sta zaradi dodatka režiserja in igralke med potnike na MVP morala bivanje tam podaljšati ruski kozmonavt in ameriški astronavt. Po navedbah režiserja Šipenka je strošek potovanja na MVP – ki ga je Roskozmos sicer že prej komercialno ponujal milijarderjem – kril producent filma in direktor Prvega kanala Konstantin Ernst. Ta se je kmalu po ruskem napadu na Ukrajino znašel na seznamu tarč evropskih in ameriških sankcij. Celoten proračun filma je bil sicer nekje okrog 20 milijonov evrov.

Slovenska premiera?

Ob premieri je ruska tiskovna agencija TASS poročala, da v četrtek, 20. aprila, film prihaja na redni spored kinematografov tako v Rusiji in Kazahstanu, kjer je bil posnet, kot tudi v kopici drugih držav, konkretno v vseh državah nekdanje Jugoslavije: Srbiji (vključno s Kosovom), Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji in tudi Sloveniji.

Ko smo povprašali kinooperaterje, ali kaj vedo o tem, so bili vsi presenečeni. Večina jih ni še niti slišala za ta film in noben distributer jim ga ni ponudil v program. V Cineplexxu so potrdili, da bo film na sporedu v njihovi srbski podružnici, ne pa tudi v Sloveniji ali na Hrvaškem. Kako to, da se je Slovenija znašla na tem seznamu, in zakaj, ve najbrž samo ruski propagandni stroj, čeprav bi bilo film vsekakor zanimivo videti.

Pravi vesoljski filmi

Izziv sicer ni prvi film, posnet v vesolju. Posnetke iz vesolja je uporabil že ruski igrani celovečerec Vrnitev iz orbite iz leta 1984, medtem ko je bil kratek film Apogej strahu iz leta 2012 prvi v celoti posnet v vesolju, a v obeh primerih so bili filmarji astronavti in v obeh je šlo za neodvisna filma. Poleg tega je bilo v vesolju in na MVP posnetih tudi ogromno dokumentarnih filmov. A Izziv je prvi film, posnet v vesolju, ki ga je naredila profesionalna ekipa, pa čeprav dvočlanska. Hkrati je videti kot visokoproračunski spektakel, ki se lahko kosa z oskarjevsko Gravitacijo.

Napovednik filma Gravitacija

Seveda sta njegova produkcija in premiera na široko odprli vrata Hollywoodu. Studio Universal namreč že pripravlja film s (seveda) Tomom Cruisom v glavni vlogi, ki naj bi ga deloma posneli na Mednarodni vesoljski postaji v sodelovanju z Naso in vesoljskim podjetjem SpaceX, pri čemer Cruise načrtuje, da bo prvi civilist, ki bo opravil vesoljski sprehod. In seveda, Američani ne bi bili Američani, če ne bi vsega potencirali. Proračun za za zdaj neimenovani Cruisov film znaša kar 200 milijonov dolarjev, torej desetkratnik proračuna Izziva.

