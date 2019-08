Retrospektiva filmov kultnega Christopherja Nolana

V torek, 30. julija, je dopolnil 49 let cenjen angleško-ameriški režiser, scenarist in producent Christopher Nolan. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali šest filmov, ki jih je Nolan režiral, in štiri, ki jih je ta petkratni nominiranec za oskarja samo produciral.

Filmi, ki jih je Christopher Nolan režiral

Batman: Na začetku (Batman Begins, 2005)

Po tragični smrti staršev Bruce Wayne (Christian Bale) odpotuje v Azijo, kjer se izšola za boj proti zlu. Ob vrnitvi v Gotham se kot maskirani križar Batman zoperstavi zlim silam, ki pretijo mestu. Christopher Nolan je s tem filmom Batmanu povrnil dobro ime. • V nedeljo, 28. 7., ob 22. uri na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Vitez teme (The Dark Knight, 2008)

S pomočjo poročnika Jima Gordona (Gary Oldman) in okrožnega tožilca Harveyja Denta (Aaron Eckhart) se Batman odloči za vselej obračunati z organiziranim kriminalom v Gothamu. Trojica je sprva učinkovita, a se ji kmalu zoperstavi zločinski veleum, znan kot Joker (Heath Ledger je za vlogo prejel posthumnega oskarja), ki mesto pahne v kaos. • V sredo, 31. 7., ob 20. uri in v nedeljo, 4. 8., ob 22.30 na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Izvor (Inception, 2010)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) prek sanj vdira v misli drugih ljudi in krade dragocene podatke, zato postane najbolj iskan zločinec na planetu. Da bi zaživel normalno življenje, se odloči za zadnjo akcijo – tokrat spominov ne bo ukradel, temveč bo poskušal namestiti nove in tako izvesti popoln zločin. Noanov akcijski ZF-triler je bil nominiran za osem oskarjev in prejel štiri – za najboljšo fotografijo, mešanje zvoka, montažo zvoka in posebne učinke. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Vzpon Viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012)

Osem let po tem, ko je Batman izginil v noč in se iz junaka spremenil v ubežnika, se v mestu pojavi nova grožnja … V sklepnem delu Nolanove trilogije o legendarnem superjunaku Batmanu greni življenje zakrinkani terorist Bane (Tom Hardy), v dogajanje pa se vmeša tudi skrivnostna in mačje spretna tatica Selina Kyle (Anne Hathaway). • V sredo, 7. 8., ob 20. uri na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Medzvezdje (Interstellar, 2014)

V bližnji prihodnosti, ko usahnejo naravni viri in Zemljo opustošita suša in lakota, se ekipa raziskovalcev pod vodstvom Matthewa McConaugheya poda na najpomembnejšo odpravo v zgodovini človeštva – odpotovati onkraj naše galaksije in preveriti, ali je prihodnost ljudi nekje med zvezdami. Oskar za najboljše posebne učinke. • V nedeljo, 28. 7., ob 7.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Dunkirk (2017)

Nolanova vojna drama spremlja neverjetno evakuacijo zavezniške vojske z britanskimi civilnimi plovili med 2. svetovno vojno, ki so jo v francoskem pristaniškem mestu Dunkirk ob Rokavskem prelivu nevarno obkolili Nemci. S 525 milijoni ameriških dolarjev zaslužka v svetovnih kinematografih je Dunkirk postal najdonosnejši film o drugi svetovni vojni, Akademija pa ga je nagradila s tremi oskarji – za filmsko montažo, montažo zvoka in mešanje zvoka. • V torek, 30. 7., ob 18.10 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Filmi, ki jih je Christopher Nolan produciral

Jekleni mož (Man of Steel, 2013)

Deček odkrije, da ima neverjetne sposobnosti in da ni Zemljan. Kot mladenič se v podobi Henryja Cavilla odpravi na pot, da bi odkril, od kod je prišel in kakšno je njegovo poslanstvo. Najnovejšo filmsko priredbo zgodbe o izvoru Supermana je režiral Zack Snyder, Nolan pa je soavtor zgodbe filma in njegov producent. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Transcendenca (Transcendence, 2014)

Znanstvenik Will (Johnny Depp) poskuša ustvariti umetno inteligenco. Ko nanj izvedejo atentat, njegova žena moževo zavest prenese v računalnik in s tem povzroči katastrofo nepričakovanih razsežnosti. ZF-triler Transcendenca je režiserski prvenec Nolanovega rednega sodelavca, z oskarjem nagrajenega direktorja fotografije Wallyja Pfisterja. • V soboto, 3. 8., ob 11.30 na O2 TV.** │ Tudi v videoteki DKino.

Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016)

V Snyderjevem nadaljevanju Jeklenega moža imata Batman (Ben Affleck) in Superman (Henry Cavill) nasprotni stališči o tem, kakšen naj bo junak, ki varuje svet. Vendar se bosta morala kmalu spopasti s še večjo grožnjo, ki jo je vnovič ustvaril zlobni milijarder Lex Luthor (Jesse Eisenberg), na pomoč pa jima bo priskočila tudi Čudežna ženska (Gal Gadot). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Liga pravičnih (Justice League, 2017)

Po Supermanovi smrti Batman in Čudežna ženska zbereta posameznike z nadčloveškimi sposobnostmi, da bi človeštvo branili pred grožnjo z drugega sveta. S prestolonaslednikom podvodnega kraljestva Atlantida Aquamanom, hibridnim Kiborgom in najhitrejšim človekom na svetu Flashom sestavita moštvo Liga pravičnih. • V ponedeljek, 5. 8., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

