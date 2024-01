Premiera filma Back To Black, življenjepisa Amy Winehouse, je napovedana za 10. maj, v pevko pa se je v njem prelevila angleška igralka Marisa Abela, znana iz HBO-serije Industrija. Film je režirala Sam Taylor-Johnson, ki se je v preteklosti med drugim podpisala pod filmsko uspešnico Petdeset odtenkov sive.

Poglejte napovednik:

Filmski življenjepis Amy Winehouse se osredotoča na njen vzpon od neznane pevke do globalne glasbene ikone. Obenem spremlja njeno turbulentno zasebno življenje, zakon z glasbenikom Blakom Fielderjem-Civilom (igra ga Jack O'Connell) in navezanost na njeno mamo Janis Winehouse (igra jo Lesley Manville) ter tudi težave z opojnimi substancami, ki so na koncu privedle do njene smrti 23. julija 2011.

Amy Winehouse je umrla pri le 27 letih zaradi zastrupitve z alkoholom po letih boja z odvisnostmi. Slovela je po svojem altovskem glasu in eklektični glasbi, v kateri so bile opazne prvine različnih žanrov, med drugim soula, rhythm and bluesa in jazza. Svetovno slavo ji je prinesel drugi album Back to Black iz leta 2006.

