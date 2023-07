Pri filmu Barbie je sodelovala tudi slovenska igralka

Svet je že nekaj mesecev obarvan v rožnato in vse je v nizkem štartu za premiero najbolj pričakovanega filma tega poletja, ki v slovenske kinematografe prihaja v četrtek. O filmu in zvezdnikih v njem je bilo do zdaj napisanega že ogromno, manj znano pa je, da je bila del ekipe filma Barbie tudi Ljubljančanka Alya Elouissi.

Alya Elouissi Foto: Blitz Film

Igralko, pevko in tekstopisko slovensko-alžirskih korenin smo pred kratkim spoznali na festivalu Melodije morja in sonca, kjer se je predstavila z avtorsko pesmijo Valovim, zdaj pa se že pripravlja na premiero filma Barbie v Ljubljani.

"V filmu Barbie sem delala kot 'stand-in' igralke Sharon Rooney," je pojasnila, "'stand-in' je igralec, ki prevzame mesto glavnega igralca, ko snemalna ekipa nastavlja luči, kamere, zvok in vse preostalo potrebno za snemanje nekega prizora v filmu. Ta oseba je zelo pomemben del ekipe in je ponavadi enake višine, barve ter telesnega tipa glavnega igralca, saj je to pomembno za pravilno nastavitev luči in kamer, pogosto pa se mora tudi naučiti besedilo svojega igralca, če je to na snemanju zaradi okoliščin potrebno. V filmu me zato ne boste videli, me je pa produkcija za moje delo ustrezno navedla tako v filmu kot na portalu IMDb."

Igralka Sharon Rooney, ki jo je na snemanjih nadomeščala Alya Elouissi. Foto: Guliverimage

Snemanje je potekalo v studiih Warner Bros. v Londonu, je povedala in opisala svoj dan: "Vstajanje ob petih zjutraj, prihod v studio, prevzem scenarija za tisti dan, obilen angleški zajtrk, obisk pri kostumografinji in vizažistki, čakanje. Ko so me asistenti režije poklicali, sem morala priti na snemalno ploščad, gledati vajo igralk, si zapomniti vsa njihova gibanja, prve in zadnje točke v neki določeni sceni, njihove besede in dialog. Igralke so potem odšle dokončat svoje kostume in masko za snemanje, njihove 'stand-in' igralke pa smo se takoj morale postaviti na njihove položaje, ponoviti njihovo vajo skupaj z besedilom, gibanjem itd., da je nato snemalna ekipa okrog nas uredila čisto vse podrobnosti za snemanje."

"To je lahko trajalo tudi nekaj ur, dokler ni bilo vse pripravljeno za snemanje," je še povedala 28-letna Alya Elouissi, "nato so prišle igralke, se zamenjale z nami na točki, kjer smo stale, in sceno so nekajkrat posneli. Ko so sceno uspešno posneli, je sledila postavitev nove scene in podoben postopek, seveda z vključenimi odmori. Vsak dan na snemanju je zahteval ogromno potrpežljivosti, zbranosti, profesionalnosti in dobre volje."

Režiserka Greta Gerwig z glavnimi igralkami Foto: Blitz Film

Na snemanju se je srečala tudi z zvezdnicami Margot Robbie, Alexandro Shipp, Emmo Mackey in Ano Cruz Kayne. Kot je poudarila, so bile do nje vse izjemno prijazne, navdušena je bila tudi nad režiserko Greto Gerwig. Seveda pa se ji je v spomin še posebej vtisnil glavni igralec: "Nikoli ne bom pozabila, kako sem na snemanju prvič zagledala Ryana Goslinga v kostumu Kena s popolnoma blond lasmi (smeh, op. p.)."