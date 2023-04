Neustrašni in neusmiljeni gangsterji so burili duhove v Hollywoodu in drugih filmskih mekah že v obdobju nemih filmov, italijansko mafijo pa je v ospredje postavila klasika Francisa Forda Coppole Boter (The Godfather). A organiziran kriminal ima široke lovke in filmi ter serije o njem niso nič manj razpredeni kot sam kriminal. Tukaj je izbor najodmevnejših.

HBO Max

HBO si je izmislil sodobne gangsterske zgodbe in skupaj z njimi tudi definiral format televizijskih nadaljevank, ki so ga pozneje posnemali ostali. Pri tem sta posebej izstopali dve seriji.

Sopranovi (The Sopranos)

Tony Soprano je v popkulturni podzavesti nadomestil Dona Corleoneja kot mafijskega šefa. On je neusmiljen gangster, a družinski človek, ki celo obiskuje terapijo, poleg tega pa smo do podrobnosti spoznali tudi način delovanja sodobnega organiziranega kriminala s pralnicami in vsem preostalim. In pa konec serije, ki se je zapisal v zgodovino.

Skrivna naveza (The Wire)

Tri leta za Sopranovimi je HBO postregel s Skrivno navezo in ponudil še bolj kompleksen vpogled v delovanje zločina – ne zgolj skozi egotripe, ki si jemljejo, kar jim ne pripada, temveč tudi skozi preostale vidike policije, mestnih oblasti in medijev, ki na tak ali drugače način propagirajo korupcijo in zločin. Skupaj s Sopranovimi in serijo Kriva pota (Breaking Bad) je Skrivna naveza na vrhu vsake lestvice najboljših kriminalnih serij vseh časov.

SkyShowtime

SkyShowtime ima med ponudbo franšiz navedenega tudi Botra, a žal tam najdemo zgolj tretji del, zato pa ponujajo neko drugo Ponudbo, ki se ji ni mogoče upreti.

Ponudba (The Offer)

Ponudba je biografska drama o snemanju Botra, a seveda s precej umetniške svobode. Glavni junak je producent Albert S. Ruddy, ki ga igra Miles Teller, medtem ko Francisa Forda Coppolo upodobi Dan Fogler. Miniserija ima 10 enournih epizod in vključuje precej zabavnih informacij iz zakulisja ter učinkovite drame.

Brez imena (Sin nombre)

Brez imena je zgodba o nelegalnih migrantih, ki se prebijajo čez dober del celine, da bi prispeli do ZDA. Film spremlja migrante in ob tem prikazuje, kako delujejo mehiški karteli, ki se okoriščajo z usodami migrantov. Ta napet triler je posnel ameriški režiser Cary Joji Fukunaga, ki je za pisanje scenarija to pot večkrat prepotoval skupaj z migranti. Med producenti sta tudi mehiška zvezdnika Diego Luna in Gael García Bernal.

DKino

V videoteki DKino, ki je na voljo naročnikom Telekoma Slovenije, najdemo širok izbor novih filmov in klasik, med filmi o organiziranem kriminalu pa velja posebej omeniti dva nedavna presežka.

Zločinka Emily (Emily the Criminal)

Lanska uspešnica Zločinka Emily žal ni prišla v naše kinematografe, a je vredna ogleda že zaradi Aubrey Plaza v naslovni vlogi. Emily se preživlja z dostavo hrane in se utaplja v dolgovih, saj zaradi obsodbe po pretepu ne more dobiti boljše službe. Tako sprejme ponudbo sumljivega moškega, da nakupuje stvari z ukradenimi kreditnimi karticami. To je le prvi korak vse bolj ambiciozne kariere.

Nikoli zares tukaj (You Were Never Really Here)

Ta film si zasluži opozorilo zaradi prikaza nasilja, a gre hkrati tudi za izjemno čustveno zgodbo. Glavni junak Joe, ki ga upodobi Joaquin Phoenix, je detektiv, specializiran za iskanje ugrabljenih deklet, ki ne ubira sredstev. Ko reši hči senatorja, pa ugotovi, da se je zapletel v širšo zgodbo preprodaje belega blaga, ki sega do samega guvernerja.

Netflix

Netflix ima zmeraj veliko kriminalk in tudi sami so producirali ogromno odličnih serij na to temo, od La casa de papel/Money Heist do Giri/Haji, ne nazadnje tam najdemo tudi vseh šest sezon Birminghamskih tolp (Peaky Blinders). A izbrali smo dve še bolj kultni zadevi.

Trilogija Boter (The Godfather)

Film, ki ga najbrž največ ljudi na svetu našteje med svojimi petimi najljubšimi filmi, je trenutno na Netflixu, a bo najbrž kmalu spet na SkyShowtimu (s slovenskimi podnapisi). Skratka, film prikazuje zgodbo Michaela Corleoneja (Al Pacino), ki postopoma prevzema vajeti newyorške mafijske družine od svojega očeta Vita Corleoneja (Marlon Brando). V drugem delu spoznamo Vitovo zgodbo iz mladosti, v kateri ga upodobi Robert De Niro, v tretjem pa Michaelovo usodo.

The Irishman

Irec je bila velika Netflixova oskarjevska stava, ki se ni povsem obnesla, saj kljub desetim nominacijam ni odnesel nobene nagrade. Tri ure in pol dolg film o Jimmyju Hoffi in drugih kriminalcih je menda stal kar 250 milijonov dolarjev. Režiral ga je Martin Scorsese, v glavnih vlogah pa se pojavijo Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci in Harvey Keitel. Kritiki so film prehvalili predvsem zaradi realizma, a so si ga zaradi dolžine številni gledalci ogledali v etapah, kot da bi šlo za serijo.

Disney+

Disney+ vključuje tudi številne kriminalne serije, kot so Castle, Zločinski um in Reservation Dogs, a izbrali smo dva klasična filma.

Francoska naveza (The French Connection)

Francoska naveza velja za enega prelomnih trilerjev tako imenovanega novega Hollywooda sedemdesetih, ob boku Taksista in Botra. Glavni junak je newyorški kriminalist Jimmy (Gene Hackman), ki izve, da v mesto prihaja ogromna pošiljka heroina, in začne zasledovati osumljence, da bi dobil več informacij. Eden od vrhuncev filma je dirka skozi New York, ko poskuša Jimmy v avtomobilu prehiteti vlak na nadzemni železnici.

Pot v pogubo (The Road to Perdition)

Temačno kriminalko je režiral Sam Mendes (Skyfall), v glavnih vlogah pa blestijo Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Daniel Craig in Tom Hanks kot mafijski silak. On je tudi glavni junak v precepu med skrbjo za svojega sina in željo po maščevanju svojim nekdanjim delodajalcem. Film odlikujeta odlična igra in krasna fotografija, ki si jemlje vzor po slikah Edwarda Hopperja.

Amazon Prime Video

Amazon se je pri razvoju serij osredotočil predvsem na fantazijo in znanstveno fantastiko, a ima v svoji ponudbi tudi številne klasike. Izbrali smo dve.

L. A. Zaupno (L.A. Confidential)

Triler je postavljen v zlato dobo Hollywooda, ko je mesto zaznamovala tudi visoka stopnja policijske korupcije. Glavni junaki so neustrašni pošteni detektiv, preračunljiv policijski karierist, slave željan detektiv, ki si želi družbe zvezdnikov, in tabloidni novinar. Zgodba je izjemno napisana, film pa čudovito zrežiran in odigran.

Bilo je nekoč v Ameriki (Once Upon a Time in America)

Poslednji film italijanskega režiserja Sergia Leoneja je zgodba o prijateljih iz otroštva, ki odrasteta v kriminalce, skozi njuni usodi pa spoznamo tudi razvoj kriminalnih združb v ZDA. Film je dolg skoraj štiri ure, a je ena od največjih klasik vseh časov, ki celo presega nekatere druge Leonejeve vrhunce, kot so Dobri, grdi, zli, Bilo je nekoč na divjem zahodu in Za prgišče dolarjev.

