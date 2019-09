Pierce Brosnan: Čas je za žensko v vlogi Bonda

"Zadnjih 40 let smo gledali moške Bonde. Fantje, umaknite se in v to vlogo postavite žensko. Mislim, da bi bilo to vznemirljivo," je Pierce Brosnan za The Hollywood Reporter odgovoril na vprašanje, kakšnega Jamesa Bonda bi si želel videti v prihodnosti.

Igralec je sicer v preteklosti izjavil, da bi se mu zdel zanimiv tudi istospolno usmerjen James Bond, a da ne verjame, da bi družina Broccoli, glavni producenti franšize, privolila v to.

Podobno dvomi tudi o Bondu ženskega spola. "Mislim, da se to pri Broccolijih ne bo zgodilo," je dejal.

Kljub Brosnanovim dvomom pa nova bondiada, 25. zapovrstjo, prinaša pomemben zasuk - v njej znamenito številko oziroma šifro 007 nosi agentka, ki jo igra britanska igralka Lashana Lynch.