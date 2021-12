Pevski talenti že na velikem odru v Zapoj 2

Oglasno sporočilo

Na velika platna so se po petih letih vrnili pevski talenti v drugem delu animirane pustolovščine Zapoj 2 . Potem ko so glavni junaki našli pogum, da sledijo svojim sanjam , se bodo tokrat morali osvoboditi vseh omejitev, ki si jih na poti do sanj postavljajo sami ali pa jim jih drugi.

Koala Buster Moon se s svojo izbrano ekipo pevskih talentov pripravlja na otvoritev najbolj ekstravagantne predstave doslej, še prej pa morajo vsi skupaj prepričati eno najbolj osamljenih svetovnih rock zvezd, ki ji je svoj glas posodila glasbena ikona Bono, da se jim pridruži. Drugi del uspešnice Zapoj je napisal in režiral priznani filmski ustvarjalec Garth Jennings, film sta producirala ustanovitelj in izvršni direktor Illumination Chris Meledandri ter Janet Healy.

V naših kinih bo na voljo sinhronizirana različica, igranim likom pa so svoje glasove znova posodili Goran Hrvaćanin, Ajda Smrekar, Miha Rodman, Maja Boh Hočevar, Vesna Slapar, Lija Trunkelj, Srđan Milovanović, pridružijo pa se jim še Blaž Šef, Štefan Kušar, Valter Dragan, Neža Buh, Kristijan Ostanek, Matevž Müller, Mojca Funkl, Rok Kunaver, Nina Grilc, Aleksander - Alex Volasko in drugi.

Na ogled je NAPOVEDNIK, animirana pustolovščina ZAPOJ 2 pa je na rednem sporedu v kinematografih od 9. DECEMBRA 2021 dalje.

O ZGODBI:

Koala Buster Moon (oskarjevec Matthew McConaughey, v sinhronizirani različici Blaž Šef) je gledališče New Moon spremenil v pravi hit v mestu, a njegovi cilji so mnogo višji – želi si prvi nastop v gledališču Crystal Tower v glamuroznem Redshore Cityju.

Ker pa nima nobenih poznanstev ali drugih povezav, se bo moral Buster s svojo ekipo – mamo pujsko Rosito (oskarjevka Reese Witherspoon, slov. Vesna Slapar), rokersko ježevko Ash (Scarlett Johansson, slov. Ajda Smrekar), resno gorilo Johnnyjem (Taron Egerton, slov. Miha Rodman), sramežljivo slončico Meeno (Tori Kelly, slov. Lija Trunkelj) in seveda provokativnim pujskom Gunterjem (Nick Kroll, slov. Srđan MIlovanović) – pretihotapiti v prostore svetovno znanega podjetja Crystal Entertainment, ki ga vodi neusmiljeni mogočni volk Jimmy Crystal (dobitnik emmyja Bobby Cannavale, slov. Štefan Kušar).

Ker si obupano želijo pritegniti Crystalovo pozornost, Gunter predstavi idejo, ki jo Buster Moon takoj zagrabi in obljubi, da bo v njihovem novem šovu zaigrala tudi rokerska legenda lev Clay Calloway (Bono, slov. Valter Dragan). A težava je v tem, da Buster leva Claya, umetnika, ki se je pred več kot desetimi leti po ženini smrti umaknil iz javnosti, še nikoli ni srečal. Povrhu vsega pa se Buster ne zaveda, da je Crystal egocentrični gangster, ki bi raje koga vrgel s strehe stavbe kot pa prenašal lažnivce.

Ko Gunter pomaga Busterju sestaviti sanjsko gledališko mojstrovino, mora Buster pod pritiskom (in zlovešče grožnje) gospoda Crystala Rositino vodilno vlogo predati njegovi razvajeni hčerki Porshi, ki jo zaigra nominiranka za grammy Halsey (slov. Nina Grilc). Ker pa si Buster obupano želi rešiti predstavo in življenje, se loti iskanja Claya, ki ga mora prepričati, da se vrne na oder.

PO POGUMU ŠE BREZ OMEJITEV

Ko so se pred petimi leti predstavili ljubki in nepozabni karakterji s pevskimi talenti, je animirana pustolovščina Zapoj takoj postala klasika, ki izpostavlja, da si je treba dovoliti verjeti vase in slediti svojim sanjam, kar pa odmeva pri vsem občinstvu po vsem svetu. "Aminacija Zapoj je delovala pri vseh gledalcih na več ravneh," je povedal ustanovitelj in izvršni direktor Illumination Chris Meledandri in dodal, da je delovala na čustveni ravni, vsebovala je čudovit humor, gledalci pa so se lahko povezali z zgodbami likov.

Filme Illumination so skozi svojo zgodovino vodili predvsem karakterji. "Verjamem, da se občinstvo najbolj odziva na posamezne karakterje. Odnosi z liki živijo še dolgo po tem, ko pridejo v kino. Na naše like se lahko hitro navežete, saj so privlačni, a niso brez napak. Tako kot vsi mi imajo tudi oni težave, pa naj gre za negotovost, nevrozo ali želje, kaj vse bi si želeli doseči. Liki so dostopne točke naših filmov, in prav ti liki utrjujejo vez z občinstvom," še pravi Meledandri.

Če je bilo v prvem delu bistvo iskanje poguma, da sledimo svojim sanjam, se bo v drugem delu pomembno osvoboditi vseh omejitev, ki jih drugi ljudje postavljajo pred naše sanje ali pa si jih postavljamo sami sebi. Kar se začnejo kot sanje o velikem uspehu, postane čustveni opomin, da ima glasba moč, ki lahko pozdravi tudi najbolj zlomljeno srce. Zapoj 2 združuje na desetine klasičnih rock in pop uspešnic, naelektrenih nastopov, osupljivih umetniških podob in značilnega humorja in srca Illuminationa v zabavnem kinematografskem dogodku leta.

IGRALSKA ZASEDBA: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre, Chelsea Peretti in Bono.

SLOVENSKI IGRALCI: Blaž Šef, Goran Hrvaćanin, Ajda Smrekar, Štefan Kušar, Valter Dragan, Neža Buh, Miha Rodman, Maja Boh Hočevar, Vesna Slapar, Kristijan Ostanek, Matevž Müller, Lija Trunkelj, Mojca Funkl, Rok Kunaver, Srđan Milovanović, Nina Grilc, Aleksander - Alex Volasko, Andrej Kušar, Maša Tiselj, Neža Bernik, Nives Mikulin, Rok Mlinar, Uroš Buh, Žiga Lukman, Marjan Bunič, Amalja Veger Poles, Igor Potočnik, Žiga Bunič, Gal Butenko Černe, Martin Jelovšek, Polona Natlačen, Igor Petan.

REŽIJA: Garth Jennings

SCENARIJ: Garth Jennings

PRODUCENTA: Chris Meledandri, Janet Healy

ŽANR: animirana pustolovščina

