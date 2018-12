Peter Jackson vabi v fantazijski svet orjaških premičnih mest

Oglasno sporočilo

Od decembra dalje bomo na velikih platnih lahko spremljali novo epsko avanturo ustvarjalcev Gospodarja prstanov in Hobita - zgodbo o premičnih orjaških mestih , ki jim je po vojni, ki je opustošila Zemljo, uspelo preživeti, po našem planetu pa se premikajo na ogromnih kolesih ter napadajo in požirajo manjša mesta.

Film je nastajal v režiji z oskarjem nagrajenega mojstra posebnih učinkov Christiana Riversa (King Kong) in je posnet po istoimenski knjižni uspešnici britanskega pisatelja in ilustratorja Philipa Reeva iz leta 2001.

Epska avantura Smrtonosni stroj prihaja v naše kinematografe 6. decembra 2018.

Režiser trilogij Gospodar prstanov in Hobit ter King Konga Peter Jackson se je novi fantazijski akciji pridružil kot scenarist, scenarij pa je napisal skupaj z ženo Fran Walsh in Philippo Boyens (obe sta sodelovali tudi pri pisanju scenarijev za trilogiji Gospodar prstanov in Hobit).

O zgodbi:

Človeštvo se je tisočletja po kataklizmi, ki je uničila civilizacijo, prilagodilo in razvilo nov način življenja. Zdaj se po svetu potikajo orjaška premična mesta, ki svoje vire energije dopolnjujejo tako, da neusmiljeno napadajo in požirajo manjša mesta. Ko mesto London "požre" manjše mesto, skrivnostna ubežnica Hester Shaw (Hera Hilmar) poskuša ubiti tamkajšnjega vodjo ceha zgodovinarjev Thaddeusa Valentina (Hugo Weaving) in tako maščevati smrt svoje matere. Tudi Valentine je dolgo čakal na svojo priložnost, da bi dekle ubil. Začne se neusmiljen boj za preživetje. Hester priskoči na pomoč Tom Natsworthy (Robert Sheehan) iz spodnje ravni potujočega mesta London, mlado dekle pa se poveže tudi z Anno Fang (Jihae), vodjo upornikov, ki se bojujejo proti premikajočim se mestom. Nepričakovano zavezništvo bo za vedno spremenilo prihodnost.

Zanimivosti:

Film so snemali lani v studiih Stone Street Studios na Novi Zelandiji.

Avtorja knjižne tetralogije Smrtonosni stroji Philipa Reeva so povabili na snemanje, kjer je bil nad igralci in prizori naravnost očaran in je povedal, da je bila večina prizorov prav takšnih, ko si jih je sam zamislil v knjigi, nekateri pa celo boljši.

Igralska zasedba: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide in Stephen Lang

Režija: Christian Rivers

Scenarij: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson

Po knjižni predlogi: Philip Reeve

Producenti: Zane Weiner, Amanda Walker, Deborah Forte, Fran Walsh, Peter Jackson

Izvršni producenti: Ken Kamins, Philippa Boyens

Žanr: epska avantura

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas d.o.o.