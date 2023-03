Oskarji 2023: ti filmi bodo odnesli zlate kipce

Pred podelitvijo najprestižnejših filmskih nagrad smo si ogledali, kateri so glavni favoriti in kdo vse bo domov odnesel zlate kipce.

Podelitev bo letos vodil ameriški televizijski voditelj in komik Jimmy Kimmel, ki bo tako že tretjič imel čast stresati šale v uvodnem nagovoru. Po lanskem škandalu, ko je Will Smith na odru udaril Chrisa Rocka, se letos organizatorji trudijo zmanjšati kontroverznosti, k čemur naj bi botrovala tudi izbira Kimmla namesto nekoga bolj ostrega, denimo Rickyja Gervaisa, Setha MacFarlana ali pa kar Chrisa Rocka.

Pri tem pa je vseeno zanimivo, da sta izvršna producenta podelitve Glenn Weiss in Ricky Kirshner, ki sta bila odgovorna v obeh škandalih zadnjih let, med lanskim pretepom in pred šestimi leti, ko so oskarja skoraj podelili Deželi la la namesto Mesečini. No, to sta bila tudi najbolj gledana oskarjevska dogodka zadnjega desetletja, tako da je morda namerno. Zdaj pa k favoritom.

Kot voditelj podelitve se vrača Jimmy Kimmel, ki je Oskarje vodil v letih 2017 in 2018. Foto: Reuters

Z vrnitvijo gledalcev v kinodvorane po pandemiji smo v lanskem letu končno dobili številne velike uspešnice in dve največji sta tudi nominirani za oskarja za najboljši film. Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick glede na napovedi in stavnice sicer nimata možnosti, da bi posegla po glavni nagradi, nedvomno pa bosta počistila s konkurenco med tehničnimi kategorijami za posebne učinke in zvok.

Hkrati sta si poleg visokih dobičkov prislužila tudi hvalospeve o tem, kako sta rešila kino, saj sta ponudila vizualni in zvočni izkušnji, pri katerih tudi najboljši domači kinosistemi ne dosežejo doživetja polne dvorane.

Napovednik filma Top Gun: Maverick

Letošnji glavni favorit je prvič povsem žanrski film, znanstvenofantastična akcijska komična drama Vse povsod naenkrat, ki je nominirana za kar enajst zlatih kipcev, vključno z vsemi najpomembnejšimi. Ta ameriški neodvisni film je prišel v kina lansko pomlad in je takoj osvojil srca gledalcev z zgodbo o lastnici pralnice, ki se sooča z davčno revizijo in družinskimi težavami, ko z njo navežejo stik ljudje iz vzporednih dimenzij, ki jo potrebujejo, da reši večvesolje. Filmu uspe skoraj nemogoče, ko okrog zgodbe o premagovanju osebne krize niza vse bolj odbite znanstvenofantastične koncepte, ki jih nato začini s humorjem in čudovito koreografiranimi bojnimi scenami.

Glavna igralca Michelle Yeoh in Ke Huy Quan sta tudi mojstra borilnih veščin, kar je nedvomno pripomoglo k temu, da je ta nizkoproračunski film videti bolje kot marsikateri blockbuster. A k uspehu, vsesplošnemu navdušenju publike in kritikov in seveda tudi nominacijam je pripomoglo predvsem to, da zgodba zmeraj ostane osebna, čustvena in – celo v trenutkih, ko imajo ljudje hrenovke namesto prstov – takšna, da se z njo lahko poistovetimo.

Napovednik filma Vse povsod naenkrat

Med desetimi nominiranci za najboljši film izstopata še dva, ki bi se lahko potegovala za zlati kipec − vsaj glede na število nominacij in dosedanji izplen pri drugih podelitvah nagrad. Prvi je irska temačno komična drama Duše otoka, zgodba o dveh najboljših prijateljih, ki v svoj konflikt povlečeta ves otok. Vse se začne, ko se eden odloči, da se z drugim ne bo več družil in da si bo odrezal prst, če se bo drugi sploh poskusil pogovarjati z njim. Režiserju in scenaristu Martinu McDonaghu, ki je pred petimi leti navdušil s Tremi plakati pred mestom, je uspelo stkati večplastno in metaforično zgodbo, ki gledalca kar posrka.

Zadnji favorit je nemška vojna drama Na Zahodu nič novega, priredba slovitega istoimenskega romana Ericha Marie Remarqua o grozotah bojevanja v jarkih prve svetovne vojne. Film je odlično posnet in zaradi vojne v Ukrajini več kot aktualen, hkrati pa bo kmalu sto let, kar je prva priredba takrat svežega romana v režiji Edwarda Bergerja pobrala oskarja za najboljši film. Stavnice tema filmoma sicer ne namenjajo realnih možnosti osvojitve oskarja za najboljši film, lahko pa bi odnesla kipca za režijo (Duše otoka) in za prirejeni oziroma izvirni scenarij.

Napovednik filma Duše otoka

Čeprav so filmi bistvo nagrad, pa podelitve pogosto gledamo zaradi slavnih ljudi, in tukaj so igralci, ki so najbolj prepričali člane ameriške akademije filmske umetnosti in znanosti. Med ženskami naj bi slavila Michelle Yeoh za glavno vlogo v Vse povsod naenkrat, čeprav ji za vrat diha Cate Blanchett za suvereno upodobitev dirigentke v drami TÁR. Obe sta odlični, a pri oskarjih na koncu pogosto prevlada ideja zaslužnosti za pretekle uspehe in Cate Blanchett ima na domači polici že dva kipca, Michelle Yeoh pa nobenega. Preostale tri, Michelle Williams, Andrea Riseborough in Ana de Armas, glede na stavnice, nimajo nobenih možnosti.

Pri stranskih vlogah je boj veliko bolj oster, saj sta tudi tam nominirani dve velikanki filmske industrije, ki sta navdušili z izjemnimi vlogami, a nobena od njiju še nima zlatega kipca. Angela Bassett je nominirana za kraljico Ramondo v filmu Črni panter: Wakanda za vedno, Jamie Lee Curtis pa za peklensko davčno revizorko v Vse povsod naenkrat.

Napovednik filma Tár

Pri moških je polje bolj odprto, saj so od petih nominirancev za najboljšo glavno vlogo favoriti kar trije. Nekaj prednosti naj bi imel Austin Butler, ki je upodobil Elvisa v istoimenski biografski drami, a mnogi stavijo na moč vrnitve v prvo ligo, ki je povzdignila pod tono maske izgubljenega Brendana Fraserja v drami Kit. Vseeno ne gre odpisati Colina Farrella, ki prepriča v Dušah otoka, poleg tega pa je v lanskem letu ustvaril še tri izvrstne vloge v filmih Trinajst življenj, Po Yangu in Batman, kar tudi nekaj šteje.

Med stranskimi igralci sta nominirana kar dva njegova soigralca iz Duš otoka, kar je najbrž pogubno za njune možnosti za zmago, saj se glasovi ljubiteljev filma izgubijo med obema. Tako je najbolj resen kandidat Ke Huy Quan za Vse povsod naenkrat, ki ga, podobno kot Brendana Fraserja, povzdiguje legendarna vrnitev v Hollywood – Quan je namreč zaslovel v osemdesetih kot otroški igralec v kultnih filmih Guniji in Indiana Jones in tempelj groze, nato pa se za mnoga leta umaknil iz igralskega sveta, ker kot Azijec ni dobival vlog, ki niso stereotipizirane.

Napovednik filma Elvis

V igri za eno glavnih nagrad je še eno ime, ki ga vsi poznamo, Steven Spielberg. Mojster filmske čarovnije, ki nam je med drugim dal Vesoljčka E. T., Žrelo, Schindlerjev seznam in Jurski park, je lani posnel osebno dramo, ki črpa snov iz njegovega otroštva. Fabelmanovi so namreč nekoliko spremenjena različica Spielbergovih, zgodba pa spremlja neobičajne družinske navade, postopno razpadajoči zakon staršev in mladega Sammyja, ki se povsem navduši nad gledanjem in snemanjem filmov.

Film je nabral kar pet nominacij, a ob hudi konkurenci z vseh strani ni favorit v nobeni kategoriji. Kljub temu obstaja možnost, da bi člani akademije lahko nagradili velikega maestra za režijo, saj je v svoji dolgi karieri nabral kar 22 nominacij in ob tem prejel kipec le trikrat (enega za Reševanje vojaka Ryana in dva za Schindlerjev seznam). Mimogrede, s tem je presegel število nominacij "večne osmoljenke" Meryl Streep, ki ima ob 21 nominacijah prav tako doma na polici tri oskarje.

Napovednik filma Fabelmanovi

Kje si ogledati nominirane filme

Letos si lahko na različnih platformah ogledamo skoraj vse nominirane filme, zato smo pripravili priročen seznam.

Kino:

Avatar: Pot vode (najboljši film), Obuti maček: Poslednja želja (animirani film), TÁR (najboljši film), Trikotnik žalosti (najboljši film), Vsa ta lepota in prelivanje krvi (dokumentarni film), Blizu (mednarodni film).

DKino:

Vse povsod naenkrat (najboljši film), Elvis (najboljši film), Za Leslie (igralka), Gospa Harris gre v Pariz (kostumografija), Batman (posebni učinki). Kmalu: Fabelmanovi (najboljši film), Obuti maček: Poslednja želja (animirani film).

HBO Max:

Elvis (najboljši film), Batman (posebni učinki), Navalni (dokumentarni film), Vse, kar diha (dokumentarni film). Kmalu: Vsa ta lepota in prelivanje krvi (dokumentarni film).

SkyShowtime:

Top Gun: Maverick (najboljši film).

Disney+:

Jaz, rdeča panda/Turning Red (animirani film), Črni panter: Wakanda za vedno/Black Panther: Wakanda Forever (stranska igralka), Fire of Love (dokumentarni).

Netflix:

Na Zahodu nič novega/All Quiet on the Western Front (najboljši film), Guillermo del Toro’s Pinocchio (animirani film), Glass Onion: A Knives Out Mystery (scenarij), Blonde (igralka), RRR (pesem), BARDO (False Chronicle of a Handful of Truths) (fotografija), The Sea Beast (animirani film), The Martha Mitchell Effect (kratki dokumentarni film), The Elephant Whisperers (kratki dokumentarni film).

Amazon Prime Video:

Argentina, 1985 (mednarodni film).

Apple TV+:

Causeway (stranski igralec).