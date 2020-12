Novost, ki bo razveselila marsikaterega gledalca

Vstopili smo v najbolj čarobno obdobje v letu. Popestrite si ga z obilico zabave in smeha tudi ob gledanju otroških programov. Maša in medved se decembra vračata še bolj navihana in zabavna. Nedvomno je to poslastica, ob kateri boste uživali tudi starši.

Maša in medved se na male zaslone vračata ravno pravi čas – ko sta domišljija in pravljičnost dobila čisto nov zagon.

Zgodba o mali in navihani Maši je popolnoma prevzela srca malih in malo večjih gledalcev, ki so v njej začutili tisto pravo iskrivost in radovednost, s katero bi se morali večkrat zazreti v svet. Zato ni čudno, da je ob prigodah Pujse Pepe in Tačk na patrulji ena najbolj priljubljenih serij na programu Minimax.

Nova sezona Mašine pesmice je ravno te dni poskrbela za odlično popestritev programa Minimax, ki je prav v tem mesecu bogatejši za več vsebin in novih dogodivščin najrazličnejših animiranih junakov.

NEO vedno poskrbi za več zabave NEO ponuja prav posebno zabavo za najmlajše – njegov Otroški park je pravo virtualno stičišče za otroke vseh starosti. Vse vsebine so namreč razdeljene glede na starost otrok – da boste starši še bolj brezskrbni, lahko risanke, za katere menite, da niso primerne za vaše otroke, preprosto zaklenete z izbrano kodo. Kako do otroških vsebin? Preprosto: z glavnim ukazom "otroški park" na daljincu vaše naprave NEO.

Ali ste vedeli, da zgodba o Maši in medvedu temelji na ruski ljudski pripovedki o prebrisani deklici, ki prelisiči medveda? V sodobni risanki sta junaka dobra prijatelja, intrigira pa predvsem njun odnos: medtem ko ima Maša vedno kaj za bregom, se medved postavi v vlogo njenega varuha, ki poskrbi za varno uresničevanje njenih želja.

Epizode so sicer raznolike, a večinoma temeljijo na neumnostih, ki se jih loti Maša, in medvedovih poskusih, da bi čim bolj ublažil potencialno škodo. V dogajanje so včasih vpletene tudi druge gozdne živali, ki se povečini Maše bojijo še bolj kot velikega medveda.

Medved je nekoč delal v cirkusu, njegova glavna zaposlitev pa je postala skrb za malo Mašo, ki živi v ljubki mali kmečki hiši, ob kateri domujejo še tri domače živali: pujs, pes in koza.

Serijo odlikujeta humor in zgodba o prijateljstvu. Od leta 2007, ko je bila predvajana prva epizoda, so jih avtorji pod taktirko scenarista Olega Kuzovkova ustvarili prek devetdeset.

Ne zamudite vseh prigod Maše in medveda

Četrta sezona Mašine pesmice je prav te dni zavladala na Minimaxu, vendar bo zabava decembra še večja, saj si lahko ogledate prav vse epizode serije ob različnih časih dneva.

Poiščite Mašo in medveda na daljincu z glasovnim ukazom. Razvrstile se bodo vse epizode, ki so na voljo. Zabava bo tako še bolj na dosegu roke! Uživajte v več vsebinah Ste vedeli, da so na Telekomu Slovenije poskrbeli za še več vsebin do konca leta? Svojim naročnikom televizije so namreč brezplačno nadgradili programske TV-sheme z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi, športnimi in glasbenimi vsebinami. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

Nagradni kviz: Kako dobro poznate Mašo in medveda?

Zdaj je čas, da svoje znanje o priljubljeni Maši in medvedu tudi nagradite. Rešite zabaven kviz in se potegujte za odlično decembrsko nagrado: pobarvanko Maša in medved.