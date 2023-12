Novi Doctor Who bo ruandsko-škotski igralec Ncuti Gatwa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ncuti Gatwa se je rodil v ruandskem mestu Kigali in odraščal na Škotskem, kamor se je njegova družina preselila, ko je imel dve leti, med ruandskim genocidom leta 1994. Njegov oče je bil doktorski študent filozofije in teologije, a se je moral vrniti v Kamerun, ker v Veliki Britaniji ni mogel dobiti dela na svojem področju, piše The Guardian.

V čevlje slavnega zdravnika Doctor Who v priljubljeni istoimenski britanski seriji bo stopil ruandsko-škotski igralec Ncuti Gatwa. V televizijski seriji BBC bo nasledil Jodie Whittaker in Davida Tennanta kot petnajsti Doctor Who. Postal bo prvi temnopolti igralec, četrti škotski igralec in prvi igralec, rojen zunaj Združenega kraljestva.

Kot je Ncuti Gatwa dejal v intervjuju za revijo Big Issue, je na igranje slovitega zdravnika pripravljen, čeprav je obenem nekoliko nervozen.

Na avdiciji za naslednjega zdravnika je bil izbran že februarja 2022, javnosti so ga razkrili nekaj mesecev zatem. Sprva je bilo načrtovano, da bo zaigral še v letošnjih epizodah, ki pa so jih naknadno dodelili Davidu Tennantu, ki je v seriji že nastopil kot deseti Doctor Who.

"Zdi se mi, kot da se je sklenil krog, saj je bil David moj Doctor Who, obenem pa tudi velik navdih zame kot igralca," je dejal Gatwa, ki si je mednarodno prepoznavnost zagotovil v priljubljeni seriji Spolna vzgoja.

Tennanta je spremljal že kot otrok

Gatwa je Tennanta spremljal že kot otrok, v seriji ga je navdušil tudi kot Škot: "David je bil tako škotski, skoraj divji, kar mi je bilo zelo všeč in obenem blizu. Zato se mi zdi zdaj, ko mi prav on predaja štafetno palico, to res nadrealistično," je pojasnil.

"Avdicije niso bile le igranje vlog, ampak tudi rešilna bilka"

Zamisel, da bi lahko postal igralec, se je pri Gatwi prvič pojavila pri 17 letih, ko ga je pohvalil učitelj dramske igre. Po šolanju na škotskem kraljevem konservatoriju se je preselil v London, kjer se je s težavo preživljal. Preden je leta 2018 dobil prelomno vlogo v Netflixovi seriji Spolna vzgoja, je bil nekaj časa brezdomec. "Avdicije niso bile le igranje vlog, ampak tudi rešilna bilka," je pojasnil.

Serija Doctor Who je s prekinitvami na sporedu od leta 1963.

