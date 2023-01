Razkrili letošnje nominirance za oskarje

Največ, kar enajst nominacij je zbral film Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once), med drugim tudi v najprestižnejših kategorijah za najboljši film in najboljšo režijo.

Na drugem mestu po številu nominacij je film Vse tiho na zahodni fronti, sicer nemški kandidat za najboljši mednarodni film.

V igralskih kategorijah je nominiranih kar nekaj igralcev, ki so si oskarjevsko nominacijo tokrat prislužili prvič. To so Austin Butler, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Brendan Fraser in Michelle Yeoh. Posebno prelomnico pomeni tudi nominacija Angele Bassett, saj je to prva oskarjevska nominacija v igralski kategoriji za katerega od Marvelovih filmov.

Vse nominacije

Nominiranci za najboljši film:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot Vode

Duše otoka

Elvis

Vse povsod naenkrat

Fabelmanovi

Tár

Top Gun: Maverick

Trikotnik žalosti

Women Talking

Nominiranci za najboljšo režijo:

Martin McDonagh, Duše otoka

Daniel Kwan in Daniel Scheinert, Vse povsod naenkrat

Steven Spielberg, Fabelmanovi

Todd Field, Tár

Ruben Östlund, Trikotnik žalosti

Nominiranci za najboljšega igralca v glavni vlogi:

Austin Butler, Elvis

Colin Farrel, Duše Otoka

Brendan Fraser, Kit

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Nominiranke za najboljšo igralko v glavni vlogi:

Cate Blachett, Tár

Ana de Armas, Blondinka

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, Fablemanovi

Michelle Yeoh, Vse povsod naenkrat

Nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi:

Brendan Gleeson, Duše otoka

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, Fablemanovi

Barry Keoghan, Duše otoka

Ke Huy Quan, Vse povsod naenkrat

Nominiranke za najboljšo igralko v stranski vlogi:

Angela Bassett, Črni panter: Wakanda za vedno

Hong Chau, Kit

Kerry Condon, Duše otoka

Jamie Lee Curtis, Vse povsod naenkrat

Stephanie Hsu, Vse povsod naenkrat

Nominiranci za najboljši izvirni scenarij:

Duše otoka

Vse povsod naenkrat

Fablemanovi

Tár

Trikotnik žalosti

Nominiranci za najboljši prirejeni scenarij:

Vse tiho na zahodni fronti

Glass Onion: Nož v hrbet 2

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Nominiranci za najboljši mednarodni film:

Vse tiho na zahodni fronti (Nemčija)

Argentina, 1985 (Argentina)

Blizu (Belgija)

EO (Poljska)

The Quiet Girl (Irska)

Nominiranci za najboljši animirani celovečerni film:

Ostržek Guillerma del Tora

Marcel The Shell With Shoes On

Obuti maček: Zadnja želja

The Sea Beast

Jaz, rdeča panda

Nominiranci za najboljši celovečerni dokumentarec:

All That Breathes

Vsa ta lepota in prelivanje krvi

Fire Of Love

A House Made Of Splinters

Navalny

Nominiranci za najboljšo glasbo v filmu:

Vse tiho na zahodni fronti

Babilon

Duše otoka

Vse povsod naenkrat

Fabelmanovi

Nominiranci za najboljšo skladbo v filmu:

Diane Warren - "Applause" (Tell It Like A Woman)

Lady Gaga - "Hold My Hand" (Top Gun: Maverick)

Rihanna - "Lift Me Up" (Črni panter: Wakanda za vedno)

Rahul Sipligunj in Kaala Bhairava - "Naatu Naatu" (RRR)

Son Lux - "This Is A Life" (Vse povsod naenkrat)

Nominiranci za najboljšo filmsko montažo:

Duše otoka

Elvis

Vse povsod naenkrat

Tár

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljšo scenografijo:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Babilon

Elvis

Fabelmanovi

Nominiranci za najboljše posebne učinke:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Batman

Črni panter: Wakanda za vedno

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljšo fotografijo:

Vse tiho na zahodni fronti

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Imperij luči

Tár

Nominiranci za najboljšo kostumografijo:

Babilon

Črni panter: Wakanda za vedno

Elvis

Vse povsod naenkrat

Mrs. Harris Goes To Paris

Nominiranci za najboljšo masko in ličenje:

Vse tiho na zahodni fronti

Batman

Črni panter: Wakanda za vedno

Elvis

Kit

Nominiranci za najboljši zvok:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljši kratki dokumentarni film:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger At The Gate

Nominiranci za najboljši kratki igrani film:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Nominiranci za najboljši kratki animirani film:

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year Of Dicks

An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It