Nevarno prikrivanje resnice o NLP-jih

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali septembra.

Projekt Modra knjiga

Premierno od četrtka, 19. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Benijay Rights

V tej novi razburljivi znanstveno-fantastični seriji sta glavni vlogi odigrala Aidan Fillen (Igra prestolov) in Michael Malarkey (Vampirski dnevniki, Zaprisega), na male zaslone pa se vrača tudi nadarjena Ksenia Solo, ki jo dobro poznamo po njeni upodobitvi Peggy Shippen v seriji Preobrat: Washingtonovi vohuni.

Po navdihu resničnega projekta Modra knjiga je dogajanje v tej razburljivi seriji postavljeno v čas hladne vojne in začetke razvoja atomske dobe, govori pa o preiskovanju NLP-jev v Vojnem letalstvu Združenih držav Amerike.

Izvrsten astrofizik dr. J. Allen Hynek sodeluje pri tajnem vladnem programu skupaj s stotnikom Michaelom Quinnom.

V prizadevanjih, da bi odkril resnico o seriji skrivnostnih videnj, bo dr. Hynek postopoma prišel do spoznanja, da je ujet sredi daljnosežnega in nevarnega primera prikrivanja resnice, ki bo pahnila njega in njegove najbližje v veliko nevarnost.

Murdochove skrivnosti

Premierno vsak dan med tednom od ponedeljka, 2. septembra, ob 19.30. │ Sezona: 6. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Ustvarjalci serije Murdochove skrivnosti so se v šesti sezoni potopili še globlje v bogato kulturno in družbeno zgodovino Toronta. V eni od epizod bo nastopil mladi Winston Churchill, ki je v resnici obiskal to mesto v tistem času, v seriji pa se bo pojavil tudi sir Arthur Conan Doyle.

Dogajanje v šesti sezoni se začne leta 1900, ko je detektiv Murdoch končno pripravljen uživati sadove zasebnega in poklicnega življenja, dr. Julia Ogden pa začenja novo kariero kot psihiatrinja v ženski umobolnici v Torontu.

Potem ko sta si William in Julia končno izpovedala globoko ljubezen, spoznata, da se morata spopasti z novimi izzivi, če želita ostati skupaj. Crabtreejeva uspešna preiskovanja krepijo njegovo samozavest in hkrati njegovo osvajanje dr. Grace.

Murdoch bo na lastne oči priča začetku letalskih poletov, ko se bo poglobil v visokoletečo in daljnosežno zaroto. Prizadeval si bo oprati ime mladega Winstona Churchilla, poskušal bo preprečiti smrtonosen napad s strupenim plinom nevarnega blazneža, obiskal bo skupnost naturistov ter doživel srečanje s prikaznijo v Queen's Parku.

V šesti sezoni bo nastopil tudi sir Arthur Conan Doyle, ko se bo njegov domnevno izmišljeni lik detektiv Sherlock Holmes znašel kot osumljenec v primeru nasilnega ropa.

Sezona se bo končala s šokantnim umorom osebe v ožjem Murdochovem krogu, glavni osumljenec pa bo nekdo, ki mu je še toliko bliže.

Drama 2. svetovne vojne

Vsako nedeljo od 8. septembra ob 20.15. │ Foto: ITV Global

Prvega septembra 1939 je Adolf Hitler vdrl na Poljsko, kar je povzročilo izbruh 2. svetovne vojne. Ob 80. obletnici tega dogodka bodo na programu Epic Drama predvajali oddaje na temo 2. svetovne vojne, kot so Podmornica, Četa X in The Line (Un Village Français).

