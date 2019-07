Netflix bo zmanjšal kajenje v svojih serijah in filmih

Ameriški ponudnik TV-vsebin Netflix je sporočil, da bo v prihodnje v svoji originalni produkciji zmanjšal število prizorov kajenja. Za to so se odločili na podlagi raziskave, ki je pokazala, da so pri tem bolj problematični kot kabelska televizija.

Nedavna raziskava While you were streaming: Smoking on demand (Medtem ko ste pretakali: kajenje na zahtevo, op. p.) je pokazala, da so prej pogosti prizori kajenja na malih zaslonih postali skoraj neizogibni. Največ takšnih vsebin - več kot kabelska televizija - predvajajo ponudniki za pretakanje vsebin.

Rezultati so pokazali, da izstopa predvsem Netflix, pri čemer se uporaba tobaka v njihovi produkciji iz leta v leto povečuje. Tako v številu serij kot tudi v prizorih.

Hiša iz kart je ena od serij, v kateri je kajenje prikazano precej pogosto. Foto: IMDb

Kajenje bodo prikazovali, če bo res nujno

Pri Netflixu so se zato odločili, da bodo ukrepali ter kajenje v prihodnje omejili zgolj na serije in prizore, kjer bo to potrebno zaradi "zgodovinske natančnosti", v preostalih pa ga bo mogoče videti le, če bo to res "nujno za boljši prikaz lika". Dodali so, da "močno podpirajo umetniško izražanje".

Kljub temu so zapisali: "Zavedamo se, da je kajenje škodljivo, in kadar je na malih zaslonih prikazano na pozitiven način, lahko škodljivo vpliva na mlade."

Tudi v seriji Oranžna je nova črna je kajenje prikazano vse pogosteje. Foto: IMDb

Prizori kajenja vedno pogostejši, ne redkejši

Raziskave so se lotili pri Truth Initiative, kjer so razložili, da so Netflix pod drobnogled vzeli zato, ker gre za trenutno najbolj priljubljenega ponudnika TV-vsebin, a dodali, da so pri preostalih ponudnikih, kot sta Hulu in Amazon, zaznali podoben trend.

Njihovi rezultati so pokazali, da so z vidika kajenja najspornejše tri Netflixove serije: Oranžna je nova črna, Stranger Things in Hiša iz kart. Prizori kajenja v naštetih serijah so v kasnejših sezonah pogostejši kot v prvih.

Pri Truth Initiative so razložili, da učinka kajenja na malih zaslonih prej niso proučevali tako podrobno kot v filmih, a vpliv na mlade je kljub temu enako škodljiv. "Kajenje na malih zaslonih je iz pogostega prešlo v skoraj neizogibno," so sklenili.

Preberite tudi: