Nepozabne športne zgodbe v videoteki DKino

Nekatere športne zgodbe v našem izboru so resnične, druge izmišljene, številne druži grški rek "zdrav duh v zdravem telesu", med njimi pa so tudi takšne, ki razkrivajo temne strani športa.

V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije smo na enem mestu zbrali igrane in dokumentarne filme, ki vam bodo približali različne športe ter slovite in razvpite osebnosti iz športnega sveta.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Športne zgodbe, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin na SiOL TV.

Creed II (2018)

Adonis Creed (Michael B. Jordan) še naprej izjemno uspešno nadaljuje tradicijo Rockyja Balboe (Sylvester Stallone), v hvaljenem nadaljevanju uspešnice iz leta 2015 pa se za naslov svetovnega boksarskega prvaka spopade s sinom Ivana Draga (Dolph Lundgren) – zloglasnega ruskega boksarja, ki je v ringu ubil njegovega očeta.

Najsrečnejši dan Ollija Mäkija (Hymyilevä mies, 2016)

Nežno melanholična biografska zgodba o mladem finskem boksarju, ki se je leta 1962 potegoval za naziv svetovnega prvaka. Finski kandidat za tujejezičnega oskarja je prejel nagrado v canski sekciji Posebni pogled.

Jaz sem Bolt (I Am Bolt, 2016)

Zgodba o svetovno znanem tekaču Usainu Boltu, ki je podrl vse rekorde v tekaškem svetu. Dokumentarec so snemali na prizoriščih po vsem svetu, film pa sestavljajo posnetki tekača in intervjuji z njegovimi sorodniki in prijatelji ter zvezdami drugih športnih disciplin.

Program (The Program, 2015)

Lance Armstrong (Ben Foster) se po borbi z rakom leta 1999 vrne na kolesarske steze, odločen, da osvoji zmago na dirki Tour de France. Po zaslugi najbolj sofisticiranega dopinškega programa v zgodovini je osvojil kar sedmih lovorik. Novinar David Walsh je prvi podvomil v čistost Armstrongovih dosežkov in tvegal kariero, da bi razkrinkal eno največjih prevar našega časa.

Boljši močnejši hitrejši (Bigger Stronger Faster*, 2008)

Chris Bell in njegova brata odraščajo ob občudovanju mišičastih idolov kot so Hulk Hogan, Arnold Schwarzenegger in Sylvester Stallone. Tudi sami želijo postati del ameriških mšičastih sanj in postanejo člani steroidne subkulture, pri tem pa ugotovijo, da njihovi junaki kršijo vsa pravila igre. Dokumentarec so posneli producenti filmov Bovling za Columbine in Fahrenheit 9 11.

Prekleti United (The Damned United, 2008)

Najboljši angleški nogometni klub Leeds United leta 1974 nujno potrebuje menedžerja, zato na to mesto postavi ekscentričnega, a uspešnega Briana Clougha (Michael Sheen). Zaradi nesoglasij z vodstvom kluba se je moral s tega položaja posloviti po samo 44 dneh, a je kljub temu za seboj pustil neizbrisljiv pečat.

Messi (2014)

Navdihujoči dokumentarni film nam preko intervjujev, starih posnetkov in igranih prizorov prikaže nogometno pot enega najboljših nogometašev današnjega časa, Lionela Messija – od njegovega otroštva v argentinskem Rosariu do statusa superzvezdnika španske Barcelone in argentinske nogometne reprezentance.

Postali bomo prvaki sveta (Bićemo prvaci sveta, 2015)

Športna komična drama Darka Bajića se osredotoča na zgodovino jugoslovanske košarke od leta 1947 do svetovnega prvenstva leta 1970, ko je jugoslovanska reprezentanca s kapetanom Ivom Daneuom v Ljubljani premagala ZDA in prvič osvojila naslov svetovnega prvaka.

Zmagovalec (Moneyball, 2011)

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), da bi sestavil ekipo na osnovi računalniške analize igralcev. Ta je s pomočjo ekonomista Petra Branda (Jonah Hill) sprožil revolucijo v bejzbolu, številni pa so mu očitali, da je nespoštljivo raztrgal samo srce in dušo tega nacionalnega športa.

Kjer raste upanje (Where Hope Grows, 2015)

Igralec bejzbola Calvin Campbel zaradi osebnih težav predčasno konča športno kariero. Zdaj se bori z razočaranjem in samopomilovanjem in vse pogosteje posega po pijači, nato pa mu odnos do življenja spremeni naključno srečanje z mladeničem, ki ima Downov sindrom in dela v lokalni trgovini.

Pot zmagovalca (Concussion, 2015)

Drama, posneta po resnični zgodbi, sledi delu nadarjenega nigerijskega patologa Benneta Omaluja (Will Smith). Ta je je pri igralcih ameriškega nogometa odkril kronične poškodbe možganov in o tem objavil članek, s katerim je dregnil v osje gnezdo vodstva lige.

Woodlawn (2015)

Resnična zgodba o nadarjenem srednješolskem igralcu ameriškega nogometa Tonyju Nathanu. Ta se mora naučiti sprejeti svoj talent in vero, hkrati pa se dnevno spopada z rasno nestrpnostjo tako na igrišču in izven njega.

Dan odločitve (Draft Day, 2014)

Kevin Costner in Jennifer Garner v športni drami režiserja Izganjalcev duhov Ivana Reitmana o menedžerju moštva v ligi ameriškega nogometa, ki se znajde pred najpomembnejšim dnevom svojega življenja, saj mora znova sestaviti svoje moštvo in trgovati za najboljše igralce ter hkrati sprejeti dejstvo, da je njegovo dekle noseče.

Zmagovalca (A Sunday Horse, 2016)

Po skoraj usodni nesreči, ki se ji je pripetila med jahanjem, je Debi odločena, da želi nadaljevati s treningom ter zmagati na prihodnjem državnem prvenstvu v preskakovanju ovir. Toda pot bo negotova in trnova, saj je njena leva polovica telesa zaradi hudih poškodb paralizirana.

Vse ali nič (All She Can, 2011)

Srednješolka iz teksaškega mesteca se želi vpisati na univerzo, vendar nima dovolj denarja za šolnino. Edina možnost, ki ji ostane, je pridobitev štipendije, to pa pomeni, da mora zmagati na državnem prvenstvu v dviganju uteži.

Razbijač (Goon, 2011)

Zvezdnik franšize Ameriška pita Seann William Scott v komediji o redarju, ki po naključju zablesti na hokejskem igrišču in kmalu dobi ponudbo kanadskega moštva iz višje lige, kjer pa ga čaka obračun z neusmiljenim hokejskim grobijanom. Film so posneli ustvarjalci uspešnic Super hudo in Ananas ekspres.

Dvoboj stoletja (Pawn Sacrifice, 2015)

Biografska drama Edwarda Zwicka (Poslednji samuraj, Krvavi diamant) o kariernem podvigu največjega ameriškega šahovskega mojstra Bobbyja Fisherja (Tobey Maguire). Ta je na višku hladne vojne z zmago proti svetovnemu šahovskemu prvaku Borisu Spaskimu (Liev Schreiber) končal 24-letno sovjetsko prevlado v šahu.

Človek delfin (Dolphin Man, 2017)

Dokumentarec o življenju in zapuščini Jacquesa Mayola, pionirja prostega potapljanja in prvega potapljač, ki se je z enim samim vdihom spustil sto metrov globoko. Ta športnik, filozof in pustolovec je med drugim navdihnil kulten Bessonov film Velika modrina.

Plavaj po moško (Sink or Swim, 2018)

Francoska komedija o skupini štiridesetletnikov, ki se v krizi srednjih let in iskanju smisla življenja odločijo ustanoviti prvi klub sinhronega plavanja za moške. Čeprav naletijo na posmeh, se z vaditeljico in nekdanjo prvakinjo spustijo v neverjetno pustolovščino.

Mož, ki je premagal Amazonko (Big River Man, 2009)

Martin Strel, pristni slovenski križanec ekstremnega športnika in bizarne zanimivosti, plava po Amazonki. Komična psihološka analiza z osupljivo, skoraj ekspresionistično fotografijo in okoljevarstvenim sporočilom.

Napovednik filma Creed II:

