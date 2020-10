Najslavnejši bikini vseh časov gre na dražbo #video

Novembra bodo na spletni dražbi, ki jo prireja losangeleška dražbena hiša Profiles in History, ponudili vrsto kostumov, ki so jih nosili igralci v filmih o Jamesu Bondu.

Pričakujejo, da bo največ pozornosti in najvišje ponudbe dobil bikini, ki ga je Ursula Andress nosila v prvi bondiadi, filmu Dr. No iz leta 1962, in sicer v enem od najbolj nepozabnih prizorov te franšize:

Dvodelne kopalke bi lahko na dražbi dosegle ceno pol milijona dolarjev, so prepričani dražbeniki. "Ta bikini velja za najslavnejšega na svetu," je za Reuters dejal Brian Chanes iz dražbene hiše Profiles in History, ki je specializirana za prodajo filmskih kostumov, rekvizitov in drugih predmetov, povezanih s filmi.

"Nosila ga je v enem od najbolj nepozabnih prizorov v filmih o Bondu, ki je pripomogel k priljubljenosti bikinijev, z njim pa se je začel tudi fenomen Bondovih deklet," je še dejal Chanes.

Tako je Halle Berry 40 let pozneje v bondiadi Umri kdaj drugič ponovila kultni prizor v bikiniju:

Bikini je bil sicer vse do leta 2001 v lasti Ursule Andress, ta ga je nato prodala na dražbi v Londonu. Mimogrede, v Švici rojena igralka je letos praznovala 84. rojstni dan.

Na isti dražbi bodo ponudili še vrsto drugih kostumov iz filmov o Jamesu Bondu, med drugim pižamo, ki jo je v Živi in pusti živeti nosil Roger Moore, pa jakno, ki jo je v Diamanti so večni nosil negativec Ernst Blofeld, in ogrinjalo, ki ga je v Živi in pusti živeti nosila Jane Seymour.

"Predmeti iz filmov o Jamesu Bondu so precej redki, še posebej tisti iz starejših filmov," je za Reuters pojasnil Brian Chanes, ki je prepričan, da bodo z dražbo pritegnili ogromno kupcev z vsega sveta.