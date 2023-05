Prejšnji teden nas je sprva pozitivno presenetila novica, da sta v pretočno videoteko Amazon Prime Video prišli prvi epizodi serije Citadel, visokoproračunskega vohunskega trilerja, ki je bil delno posnet tudi v Sloveniji, natančneje v Bovcu in Kobaridu. Nemudoma smo si ogledali prvo epizodo in … hja, še dobro, da se Slovenija v njej ne pojavi.

Včasih so filmi in serije preprosto slabi, ne glede na višino proračuna in morebitne poskuse krpanja lukenj z drugim režiserjem ali scenaristom. Pogosto je to neodvisno od dejanske nadarjenosti režiserja, igralcev, snemalcev in mojstrov posebnih učinkov – lahko je posledica studijskega vmešavanja, lahko je rezultat zvezdniškega egotripa ali pa nepričakovanih naključij, ki včasih pokopljejo tudi projekte z največjim potencialom. Izbrali smo nekaj najbolj vnebovpijočih.

HBO Max

Studio Warner Discovery, lastnik HBO Maxa, je v zadnjega pol leta v sklopu reorganizacije iz davčnih razlogov pobrisal cel kup vsebin, ki bi se lahko uvrstile na to lestvico (pa tudi kopico zelo dobrih), a brez skrbi, še zmeraj se jih najde precej.

Hiša Gucci (House of Gucci)

Predlanska kino uspešnica je pritegnila gledalce s prestižno zgodbo o umoru in docela pretirano igro Lady Gaga v vlogi Patrizie Reggiani, a njeno pretiravanje ni tisto, kar pokoplje film. Ta čast pripade kakofoniji neusklajenih in nedokončanih konceptov, ki se vleče skoraj tri ure, saj je vsak igralec videti, kot da je v drugem filmu.

Zelena svetilka (The Green Lantern)

Film je videti, kot da oblikovalcem kostumov ni uspelo narediti uporabnih superjunaških oblačil in so verjeli mojstrom digitalnih učinkov, da lahko kostum narišejo. Najbrž so videli film The Hulk, a so sklepali, da je v sedmih letih tehnologija napredovala. No, ni. Pa tudi scenarij je bil nedodelan in režiser Martin Campbell je še enkrat dokazal, da se znajde samo z Bondom (GoldenEye in Casino Royale). Sta se pa takrat spoznala Ryan Reynolds in Blake Lively, ki sta 12 let kasneje še zmeraj srečno poročena.

Netflix

Ko se je Netflix odločil, da bo množično snemal lastne filme, so avtorjem pustili več svobode od klasičnih studiev, kar je včasih dobro, včasih pa se ne izide.

The Gray Man

The Gray Man je vohunski akcijski triler v režiji bratov Russo, ki sta pred tem posnela Maščevalce 3 in 4, dva najuspešnejših filmov vseh časov. Še več, s seboj sta k projektu pripeljala Chrisa Evansa, zraven pa pritegnila še Ryana Goslinga, Ano de Armas in Regé-Jeana Pagea ter za film porabila 200 milijonov dolarjev. Rezultat je boleče generičen film z nepotrebno zapleteno zgodbo, neprepričljivo igro, plitkimi liki in – kar je najhujše – dolgočasno koreografiranimi akcijskimi scenami.

Death Note

Z Death Note je Netflix še dodatno brcnil v temo, saj je iz kultne japonske mange in animeja ustvaril dolgočasen nesmisel. Zgodbo o kompleksni bitki med dobrim in zlom, ki pri stopnjevanju dedukcije in logike prekaša Sherlocka Holmesa, so prilagodili v poldrugo uro dolg film brez repa in glave, ki na noben način ne prepriča gledalca.

SkyShowtime

SkyShowtime ima odličen nabor filmskih klasik in tudi novejših uspešnic, a vmes se vseeno najde nekaj zmazkov, čeprav nič večjega od tega.

Mumija (The Mummy)

Ko je Marvel zgradil svoje filmsko vesolje, so vsi studii hoteli imeti nekaj podobnega in Universal je našel na videz idealno gradivo v zbirki starih grozljivk. Ideja je bila začeti z Mumijo in nato nadaljevati z Nevidnim človekom, Frankensteinovo nevesto, Jekyllom in Hydom, Drakulo ter preostalimi. Uspelo jim je celo nabrati ekskluzivne zvezdnike za ključne vloge, denimo Angelino Jolie, Johnnyja Deppa, Javierja Bardema in Toma Cruisa. Zadnji je nastopil v Mumiji, ki je najbrž eden njegovih najslabših filmov, saj je tako močno flopnil, da so nemudoma ustavili razvoj nadaljnjih scenarijev.

Amazon Prime Video

Podobno kot Netflix je tudi Amazon brez pravega nadzora vlagal v filme in serije in to še vedno počne. Ne nazadnje imajo prvi dve mesti na lestvici najdražjih serij na sezono. In na drugem mestu je Citadel.

Citadel

V prvih kadrih spoznamo supervohuna, ki ju upodobita Priyanka Chopra Jones in Richard Madden, igralca, ki bolj slovita po svojem seksapilu kot po igralskih sposobnostih. In točno to tudi pokažeta. Celotna vohunska zgodba je kot iz najbolj poceni šundovskih romanov in vključuje dobesedno neverjetne preobrate, amnezije, navidezne smrti in kar še spada zraven, vse pa je začinjeno z neuravnoteženo mero nasilja (veliko umorov in krvi) ter humorjem, ki nikakor ne zažge.

Disney+

Filmski studio Disney je znan po tem, da snema najdražje filme, pa tudi po tem, da se ta pristop ne izide zmeraj. V njihovi pretočni videoteki tako najdemo kar precej biserov.

John Carter

Disney je imel visoke ambicije s priredbami knjig Edgarja Rica Borroughsa o vojaku iz ameriške državljanske vojne, ki pristane na Marsu, kjer s svojo bojevitostjo in občutkom za pravičnost pomaga vzpostaviti pravično družbo (in se zaljubi v marsovsko princeso). No, leta 2012 ta točno sto let stara zgodba ni zažgala in film je kljub izjemnemu trudu in nadarjenosti vseh vpletenih povsem flopnil, saj mu ni uspelo doseči veličine filmov, ki so črpali iz Borroughosvih zgodb in jih izboljšali, denimo Vojne zvezd ali Avatarja.

Apple TV+

Apple TV+ je imel nekaj več sreče s kakovostjo svojih filmov in serij kot Amazon in Netflix, vendar to predvsem zaradi bistveno manjšega obsega produkcije. A vseeno se znajde kak spodrsljaj.

Ghosted

Chris Evans in Ana de Armas sta takoj po Netflixovem The Gray Man ponovno združila moči v vohunskem trilerju, to pot komičnem. A nič kaj boljšem. Evans igra prodajalca na tržnici, ki se zaljubi v eno od strank, nakar se ji odloči slediti v London, da bi jo presenetil. Tam ga ugrabijo tuji vohuni, saj mislijo, da je skrivni agent, dejansko pa je agentka ona. Zmedeni zgodbi ne koristi, da Evans in de Armas nimata prave kemije, niti dejstvo, da je zasnova njune romance pravzaprav zalezovanje.

