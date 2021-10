Najslabši in najboljši filmi o Jamesu Bondu po mnenju kritikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec septembra je po najrazličnejših križih in težavah premiero vendarle dočakal film Ni čas za smrt (No Time to Die), najnovejši film iz franšize o Jamesu Bondu.

"Ni najbolj zloščena ali najdrznejša pustolovščina agenta 007, toda obdobje Daniela Craiga končuje povsem zadovoljivo," je skupni kritiški odziv, zapisan na spletnem agregatu Rotten Tomatoes, ki med drugim združuje oziroma računa povprečne ocene kritikov za posamezne filme. Najnovejša bondiada je dobila povprečno oceno 84 %, kar jo uvršča med prvih deset najbolje ocenjenih filmov o Jamesu Bondu.

Kako pa je videti celotna lestvica? Tukaj je vseh 27 filmov o Bondu, 25 "uradnih" ter dva zunajserijska - Casino Royale iz leta 1967 je bil posnet kot parodija bondiad, Nikoli ne reci nikoli iz leta 1983 pa ni nastal pod okriljem produkcijske hiše Eon, ki je posnela vseh preostalih 25 bondiad.

Od najslabše do najbolje ocenjenega se vrstijo:

27. Casino Royale, 1967, ocena: 25 %

26. Od tarče do smrti (A View To A Kill), 1985, ocena: 38 %

25. Mož z zlato pištolo (The Man With The Golden Gun), 1974, ocena: 39 %

24. Octopussy, 1983, ocena: 43 %

23. Vse in še svet (The World Is Not Enough), 1999, ocena: 52 %

22. Umri kdaj drugič (Die Another Day), 2002, ocena: 56 %

21. Jutri nikoli ne umre (Tomorrow Never Dies), 1997, 56 %

20. Operacija vesolje (Moonraker), 1979, ocena: 60 %

19. Spectre, 2015, ocena: 63 %

18. Kvantum sočutja (Quantum Of Solace), 2008, ocena: 64 %

17. Diamanti so večni (Diamonds Are Forever), 1971, ocena: 64 %

16. Živi in pusti umreti (Live And Let Die), 1973, ocena: 65 %

15. Nikoli ne reci nikoli (Never Say Never Again), 1983, ocena: 70 %

14. Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only), 1981, ocena: 73 %

13. Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice), 1967, ocena: 73 %

12. Dih smrti (The Living Daylights), 1987, ocena: 74 %

11. Dovoljenje za ubijanje (Licence To Kill), 1989, ocena: 78 %

10. Zlato oko (GoldenEye), 1995, ocena: 79 %

9. Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me), 1977, ocena: 80 %

8. V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service), 1969, ocena: 81 %

7. Ni čas za smrt (No Time To Die), 2021, ocena: 83 %

6. Operacija Grom (Thunderball), 1965, ocena: 85 %

5. Skyfall, 2012, ocena: 92 %

4. Casino Royale, 2006, ocena: 94 %

3. Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia With Love), 1963, ocena: 95 %

2. Dr. No, 1962, ocena: 95 %

1. Goldfinger, 1964, ocena: 99 %

