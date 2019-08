Najbolj pričakovani filmski dogodek tega poletja

Oglasno sporočilo

Čakanja je končno konec. Po svetovni premieri v Cannesu bo hollywoodski čar od 15. avgusta odpeljal tudi naše občinstvo v zlato dobo Hollywooda ob koncu 60. let, in sicer v filmu s primernim naslovom Bilo je nekoč ... v Hollywoodu , novem delu z oskarjem nagrajenega režiserja in scenarista Quentina Tarantina .

V filmu je združila moči osupljiva igralska zasedba, ki jo vodijo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio in Margot Robbie. Kaj lahko pričakujemo od teh filmskih zvezd, pa lahko že zdaj vidimo v končnem kino napovedniku.

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu bo pri nas na sporedu od 15. avgusta.

Filmski napovednik:

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je deveti film znamenitega Quentina Tarantina, ki je znan po številnih nepozabnih uspešnicah, kot so Šund, Jackie Brown, Ubila bom Billa, Stekli psi, Smrtno varen, Neslavne barabe, Django brez okovov, Osovraženih osem. Tarantino je scenarij za svoj najnovejši film ustvarjal kar pet let, nazadnje pa je celo potegnil nekaj vzporednic s kultnim Šundom, kar že samo po sebi veliko pove o tem, kaj lahko pričakujemo.

Tarantino je v tem filmu zbral najboljše igralce in igralke generacije Leonarda DiCaprija (Volk z Wall Streeta, Povratnik, Izvor, Django brez okovov, Tolpe New Yorka ...) in Brada Pitta (Nenavaden primer Benjamina Buttona, Klub golih pesti, Bes, Neslavne barabe, Pljuni in jo stisni ...), poseben čar pa bo filmu nedvomno dala tudi prelepa Margot Robbie (Odred odpisanih, Jaz, Tonya, Marija Škotska ...). Poleg njih se v filmu pojavijo številna druga velika imena, kot je legendarni dobitnik oskarja Al Pacno, pa še: Bruce Dern, Tim Roth, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Dakota Fanning, Damian Lewis, Emile Hirsch, James Marsden, Michael Madsen in drugi. Film je zaznamovala tudi zadnja filmska vloga nedavno preminulega igralca Luka Perryja.

Produkcijo filma so podpisali David Heyman, Shannon McIntosh in sam Quentin Tarantino, izvršna producentka pa je Georgia Kacandes (Osovraženih osem, Volk z Wall Streeta).

Leonardo DiCaprio in Margot Robbie sta že nastopala skupaj v Volku z Wall Streeta, je pa to prvi film, v katerem bosta skupaj igrala DiCaprio in Brad Pitt, in sam Tarantino je njun nastop opisal kot najvznemirljivejši igralski tandem po Robertu Redfordu in Paulu Newmanu.

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je prava pravcata hollywoodska zgodba o igralcu in njegovem dvojniku, ki se odpravita na pot, da bi našla svoje mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji. Njuno potovanje se odvija ob vrhuncu hipijevskega Hollywooda, v Losa Angelesu davnega leta 1969.

Glavna junaka filma, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), nekdanja zvezda kavbojske TV-serije, in njegov dolgoletni dvojnik/kaskader Cliff Booth (Brad Pitt), se v obdobju zadnjih vzdihljajev zlatega Hollywooda borita za uspeh v svetovni prestolnici filmske industrije, ki je sploh ne prepoznata več. Toda Rick ima slavno sosedo, Sharon Tate (Margot Robbie).

