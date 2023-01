Na Zlatih globusih slavila filma Duše otoka in Fabelmani

Spielbergova osebna družinska drama Fabelmani in irski film Duše otoka sta na 80. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus dobila prvo nagrado za najboljši dramski film oziroma za najboljšo komedijo ali glasbeni film. Oba filma sta prejela še več drugih nagrad.

Med televizijskimi produkcijami so največ nagrad pobirale serije Abbott Elementary, Beli lotos (White Lotus) in Zmajeva hiša (House of the Dragon). Častno nagrado Cecile B. DeMille je prejel igralec Eddie Murphy za vpliv, ki ga je imel v svoji karieri na film in televizijo skozi desetletja tako pred kot za kamero.

Jennifer Coolidge je za vlogo v Belem lotosu dobila nagrado za najboljšo stransko vlogo v omejeni seriji. Foto: Reuters

80. podelitev zlatih globusov v prenosu televizije NBC je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki se ni izogibal šalam na račun lanskega hollywoodskega bojkota podelitve teh nagrad.

"Tu sem zato, ker sem temnopolt. Ne bom rekel, da so rasistična organizacija, vendar do smrti Georgea Floyda niso imeli nobenega temnopoltega člana, pa naredite s to informacijo, kar hočete," je izjavil.

Jerrod Carmichael Foto: Reuters

Lanska podelitev zlatih globusov je uradno zaradi pandemije, neuradno pa zaradi zaradi bojkota zvezdnikov potekala brez občinstva in brez neposrednega televizijskega prenosa. Zmagovalce so sproti objavljali na Twitterju. Televizija NBC je prenos odpovedala zaradi pomanjkanja temnopoltih članov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda in etičnih pomanjkljivosti, ki sta jih razkrila časopisa New York Times in Los Angeles Times.