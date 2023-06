Pod okriljem Netflixa je od danes na ogled prvih pet epizod tretje sezone serije The Witcher, poslovenjeno Veščec. Prizore za serijo so snemali tudi v Kranjski Gori in Predjamskem gradu. V prvi epizodi z naslovom Shaerrawaedd bo prikazan srdit boj na ruševinah škratjega mesta. Prvim petim epizodam bodo 27. julija sledile še nove tri.

Tokratne epizode, ki bodo sledile epizodi Shaerrawedd, v kateri bo globlje sporočilo razvidno v pogovoru med Geraldom, Yennefer in Ciri, ko se bodo spraševali o moralni dilemi nevtralnosti, neopredeljenosti in pasivnosti v svetu, so naslovljene Unbound (Brez obvez), Reunion (Združitev), The Invitation (Povabilo) in The Art of Illusion (Umetnost iluzije), piše na spletni strani Netflixa.

Serija The Witcher je aprila lani dosegla 500 milijonov ur ogledov in s tem postala ena najbolj priljubljenih serij vseh časov. Po knjižnih predlogah Andrzeja Sapkowskega jo je za televizijska platna priredila Lauren Schmidt Hissrich.

Sapkowski pripoveduje zgodbo o lovcih na pošasti z nadčloveškimi sposobnostmi. Eden od njih je protagonist serije The Witcher, Geralt iz Rivie, ki mu bralec sledi na dogodivščinah po domišljijski deželi, v kateri ob mečih in lokih obstajajo tudi čarovnije.

Prizore za nove epizode snemali tudi v Sloveniji

Prizore za nove epizode so snemali tudi v Sloveniji, in sicer v Kranjski Gori in Predjamskem gradu, ki je bil 5. aprila zaradi snemanja zaprt za obiskovalce. Verodostojnost novice je s posnetkom rekreacije v okolici Podkorena podkrepil tudi igralec Henry Cavill. Po poročanju portala Redanian Intelligence so The Witcherja snemali še na Južnem Tirolskem, otoku Krk in v okolici Pulja.

Ciri se v tretji sezoni spopada s škratjimi bojevniki, imenovanimi The Wild Hunt, ki so se pojavili že v drugi sezoni. "Po mojem mnenju je tretja sezona najboljši približek knjigi," je v pogovoru za EW povedala režiserka Lauren Schmidt Hissrich. Temeljila bo na drugem delu sage The Time of Contempt, ki v slovenskem prevodu nosi naslov Meč usode.

Netflix je še pred prihodom druge sezone potrdil snemanje prihajajoče tretje in četrte sezone, za katero napovedujejo veliko spremembo v igralski zasedbi. Henry Cavill je namreč konec oktobra lani naznanil novico, da bo v četrti sezoni Geralta iz Rivie igral Liam Hemsworth.

Preberite še: