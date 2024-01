Na veliko platno prihaja film znanega lika iz otroške serije, producentka je J.Lo

Za scenarij je med drugim zadolžen Felipe Vargas v sodelovanju z Alexom Bulkleyjem in Coreyjem Campodonico iz animacijskega studia ShadowMachine, poroča na spletni strani Reuters. Kdo bo prevzel režijo, še ni znano.

Film, ki sledi dolgoletni britanski animirani otroški seriji Mojster Miha, bo spremljal tega gradbenega mojstra, ko se zaradi pomembnega gradbenega dela odpravi v Portoriko. V skladu z uradnim povzetkom filma se bo Mojster Miha lotil vprašanj, ki zadevajo otok, in se globlje zakopal v to, kaj pomeni graditi. Mihovo potovanje bo slavilo živahne in barvite teksture karibskega otoka ter njegovih ljudi, hkrati pa bo spoznaval karibsko-latinsko kulturo, so še napovedali.

Mojster Miha eden od najnovejših filmskih projektov družbe Mattel

Mojster Miha je najnovejši od številnih filmskih in televizijskih projektov, ki jih je Mattel napovedal po uspehu filma Barbie studia Warner Bros. Barbie je v kinematografske blagajne prinesla več kot 1,4 milijarde ameriških dolarjev.

Drugi prihajajoči projekti vključujejo Netflixovo animirano serijo Gospodarji vesolja: Revolucija, ki temelji na Mattelovi franšizi He-Man, in akcijski film Polly Pocket, ki temelji na majhni Mattelovi lutki, ki je nastala v 80. letih prejšnjega stoletja.

Mattel Films načrtuje tudi projekte, ki temeljijo na drugih priljubljenih linijah igrač, vključno z American Girl, Hot Wheels, Magic Ball, Barney in drugimi.

