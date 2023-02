Na odprtju Berlinala zbrane nagovoril Zelenski

Uvodna slovesnost 73. Berlinala je minila v znamenju videonagovora ukrajinskega predsednika, ki je dejal, da je včasih razdvajal berlinski zid, zdaj pa razdvaja Rusija, med drugim med svobodo in suženjstvom, med pravico do življenja in raketnimi napadi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je vprašal, ali naj se kultura in umetnost ogradita od realnega sveta. To je mogoče le dotlej, dokler temu svetu ne vlada politika agresije, množičnega uničevanja in totalne vojne. Če kultura in umetnost ostaneta indiferentni, bo tišina zla le še glasnejša, je povedal Zelenski.

Ukrajinski predsednik, ki ga je občinstvo na slovesnosti pregovorno politično angažiranega festivala pozdravilo s stoječimi ovacijami, je prepričan, da film ne le, da lahko prebije tako imenovano četrto steno, ampak tudi druge ovire, tako prave kot ideološke. Zahvalil se je berlinskemu festivalu za vso podporo, med drugim tudi za to, da v program niso uvrstili ruskih filmov. "Ukrajina je danes trdnjava svobodnega sveta, ki ne sme pasti, ki bo obstala in zmagala," je sklenil Zelenski.

Sean Penn je posnel dokumentarec o vojni v Ukrajini

Zelenskega je na slovesnosti uvedel ameriški igralec in režiser Sean Penn, avtor dokumentarca Superpower. Kot je povedal, je Ukrajino prvič obiskal novembra leta 2021, da bi posnel film o Zelenskem, igralcu in komiku, ki je postal predsednik. Nato je začel snemati film o vojni v Ukrajini, od koder se je ravnokar ponovno vrnil. "Volja ukrajinskega ljudstva je nespremenjena, kvečjemu je še močnejša," je povedal Penn.

Sean Penn Foto: Reuters

Direktorica festivala Mariette Rissenbeek in umetniški vodja Carlo Chatrian sta se razveselila dejstva, da so po dveh covidnih letih na Berlinale ponovno prišli ljudje z vsega sveta, ki si bodo lahko ogledali več kot 300 filmov. Skupaj sta kar najostreje obsodila rusko agresijo na Ukrajino.

Nemška ministrica za kulturo Claudia Roth je izrazila solidarnost z Ukrajino, z ženskami v Iranu in Afganistanu ter moškimi, ki jih podpirajo, s filmskimi ustvarjalci, kot sta Jafar Panahi in Mohammad Rasoulof, a tudi z žrtvami nedavnega potresa v Turčiji in Siriji. Ministrica se je vprašala, ali se v teh temnih časih spodobi imeti festival. Ob tem je parafrazirala Bertolta Brechta in odgovorila, da kdor poje v temnih časih, poje tudi o svetlobi. Zato je prav, da na festivalu slavimo film, je sklenila Roth.

Na koncu slovesnosti se je občinstvu predstavila še mednarodna žirija pod vodstvom 32-letne ameriške igralke Kristen Stewart, ki je najmlajša predsednica v zgodovini festivala. Dejala je, da se zaveda, da je kot bela Američanka verjetno najmanj marginalizirana ženska na svetu, a opozorila na pomembnost zavedanja, da je vse, kar počnemo, politično.

Kristen Stewart Foto: Reuters

Festival, ki se bo sklenil 26. februarja, je odprl film Rebecce Miller, romantična komedija She came to me, v kateri glavne vloge zasedajo Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig in Anne Hathaway.

