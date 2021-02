Na Kaninu bodo snemali ameriški akcijski film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kaže, je Slovenija še naprej privlačna destinacija za ameriške filmarje. Tokrat so si za snemalno lokacijo izbrali Kanin, kjer bodo aprila začeli s snemanjem akcijskega filma.

Radio Koper poroča, da se je 30-članska ekipa te dni že mudila na Kaninu, kjer so izvajali podrobnejše oglede lokacije, na kateri naj bi sicer po prvotnih načrtih začeli snemati že lani, a se je vse skupaj zaradi pandemije zamaknilo.

Direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič je za omenjeni medij razkrila, da se bo v naravno kuliso za snemanje ameriškega akcijskega filma spremenila smučarska proga Graben, na kateri bo v času snemanja 400 ljudi. "Ker smo zavezani molčečnosti, seveda ne smemo izdati, kdo bo režiser in kdo bo nastopal v tem filmu, gre pa za zahteven in bogat 'budget' filma. Logistika bo igrala veliko vlogo, kajti spraviti 400-člansko ekipo na Kanin z vsemi rekviziti ne bo lahko. Upam, da nam bo skupaj s filmsko ekipo to tudi uspelo."

Ekipa bo poleg tega snemala še na območju C postaje krožno kabinske žičnice in na bližnjem Stolu. V tem času bo Kanin smučarjem na voljo le med vikendi, saj bo med tednom zaprt za snemanje.

Filmsko zaželen tudi Krvavec

Sicer Kanin ni edina priljubljena slovenska zimska lokacija za filmarje. Hollywoodski film v teh dneh snemajo tudi na Krvavcu, kamor je po poročanju POP TV pred nekaj dnevi prispela britanska igralka Naomi Watts.

Sodeč po njeni strani na filmskem portalu IMDb, gre za film Infinite storm, v katerem odpravo, ki se vzpenja na ameriško goro Mount Washington, zajame snežni vihar. Vloga gore, ki je s 1.917 metri najvišjih vrh na severovzhodu ZDA, je očitno pripadla slovenskemu Krvavcu.