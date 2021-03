Na Berlinalu slavil romunski režiser

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nagrado zlati medved za najboljši film na letošnjem 71. filmskem festivalu v Berlinu prejme film Bad Luck Banging or Loony Porn romunskega režiserja Raduja Judeja, je prek videa sporočila žirija. Po njeni oceni gre za film, ki ima redko kakovost trajnega umetniškega dela, navaja STA.

Zmagovalni film "napada gledalca, vzbuja nestrinjanje, vendar nikogar ne pusti na varnostni razdalji", je med drugim zapisala žirija. Kot je presodila, je ujel samo vsebino in bistvo, duha in telo, vrednote in surovost trenutnega človeškega obstoja.

Film govori o videoposnetku, ki zaokroži po spletu, prikazuje pa moškega in žensko pri spolnem aktu. Čeprav nosita maski, žensko prepoznajo, gre za učiteljico, to pa sproži debato o spolnih odnosih, pornografiji in še čem.

Žirija, sestavljena iz šestih nekdanjih prejemnikov te nagrade, je prek videa sporočila še preostale prejemnike nagrad. Umetniški vodja Berlinala Carlo Chatrian je pred razglasitvijo pojasnil, da letošnji festival zaradi trenutnih razmer poteka po posebni formuli.

Drugi del festivala vendarle s projekcijami filmov

Prvi del je bil prek spleta za strokovno javnost, drugi del pa pripravljajo junija, ko si želijo filme prikazati v kinih, ali na prostem ali v dvoranah, še poroča STA. Takrat si želijo pripraviti tudi slovesnost za zmagovalce.