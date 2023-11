Mojstrski Napoleon končno v kinematografih, pohitite in si zagotovite vstopnice za premiero!

Oglasno sporočilo

V četrtek, 23. novembra , bomo končno dočakali dolgo pričakovani zgodovinski spektakel o vzponu in padcu ene najpomembnejših zgodovinskih osebnosti - cesarja Napoleona Bonaparta. Po mnenju nekaterih državniški inovator in vojaški genij, po mnenju drugih pa kontroverzni tiran in brezobzirni diktator. Nihče ne more zanikati Napoleonovega vpliva na sodobno zgodovino Evrope.

Napoleona sta na filmska platna želela pripeljati tudi Stanley Kubrick in Steven Spielberg, vendar je to na koncu uspelo priznanemu in za oskarja nominiranemu Ridleyju Scottu, ki je šele po ogledu Joaquina Phoenixa v filmu Joker (2019) vedel, da je našel zadnji košček sestavljanke, s katerim je končno oživil to epsko zgodbo na velikem platnu.

Napovednik prikazuje ambicioznost in razsežnost Ridleyja Scotta pri režiji prizorov upora, kronanja in množičnih spopadov ter omogoča še natančnejši vpogled v nestabilno in nenavadno osebnost človeka, ki je iz ničesar postal vladar. Film spremlja Napoleonov vzpon na oblast skozi njegovo burno razmerje z ljubljeno vladarico Jožefino, vizionarsko vojno kampanjo in kruto taktiko proti političnim sovražnikom.

Projekt vodi fantastični Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Thelma in Louise, Gladiator, Hannibal, Sestreljeni črni jastreb, Ameriški gangster, Marsovec, Dvoboj, prihajajoči Gladiator 2) in kdo drug bi lahko utelesil nenavaden, kontroverzen in pompozen lik kot oskarjevec Joaquin Phoenix (cesar Komod iz Gladiatorja, Znamenja, Hoja po robu, Ona, Joker).

Njegovo ljubo Josephine igra Vannesa Kirby (serije filmov Misija nemogoče, Hitri in drzni, serija The Crown), pod scenarij pa se je podpisal David Scarpa, ki se je po sodelovanju z Ridleyjem Scottom pri filmu Ves denar sveta poglobil v pisanje zgodovinskih spektaklov - filmov Napoleon, Gladiator 2 in Kleopatra ter serije Londongrad za HBO o Aleksandru Litvinenku, ki je umrl zaradi zastrupitve, pri čemer obstaja velik sum, da je v to vpleten tudi Vladimir Putin.

V četrtek, 23. novembra, v kinematografe prihaja Napoleon, epski zgodovinski spektakel s fantastično filmsko ekipo in spektakularnimi prizori, ki si jih morate ogledati v kinematografih.

