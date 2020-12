Medena hiška iz filma Sam doma nastajala kar 300 ur #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slaščičarka in mojstrica ustvarjanja tort je ob 30. obletnici klasičnega filma Sam doma poustvarila slavno hišo iz filma, v kateri je Kevin svoj dom uspešno ubranil pred nesposobnima roparjema.

Slaščičarska mojstrica Michelle Wibowo, ki je za svoje delo dobila že več nagrad, se je 30. obletnice filma Sam doma spomnila na prav poseben način. Izdelala je kar 1,7 metra veliko medeno hišico, ki posnema tisto, v kateri je živel slavni Kevin McCallister.

Izdelava ji je vzela kar 300 ur, saj je morala najprej natančno proučiti vsako podrobnost hiše, izrisati arhitekturo in se šele nato lotiti "gradnje".

Največji oboževalci filma bodo opazili, da se je Michelle zelo potrudila, saj je v maketo, ki jo lahko vso poješ, vključila številne ključne dogodke iz filma: dostavni avtomobil, ki Kevinu prinese pico, kombi, s katerim sta ga obiskala roparja Harry in Marv, starejšega gospoda z lopato za kidanje snega, ki se ga je Kevin najprej na smrt bal, ter seveda Harryja in Marva, kako sta hotela neuspešno vstopiti v hišo pri zadnjem vhodu.

Michellina kreacija vključuje 63 dreves, 33 oken, 14 kartonov za pico in 6 svetilk ob ulici.

Film Sam doma vsaj dvakrat na vsak božič

"To je eden od mojih najljubših filmov, in dokler si ga ne ogledamo vsaj dvakrat, pri nas doma ni zares božiča!" je razkrila in dodala, da je, čeprav je imela res veliko dela, izjemno uživala pri ustvarjanju medene hiške.

Medena hiška je nastala na željo kanala Disney+, ki je prevzel predvajanje tega legendarnega filma, njen namen pa je dobrodelen. Potovala bo do različnih organizacij za pomoč otrokom in mladostnikom, ki sodelujejo s pediatričnimi klinikami po Veliki Britaniji, kjer bo pričarala nekaj prazničnega vzdušja.

Film Sam doma si boste lahko letos ogledali na televiziji Planet. Na sporedu bo na božični večer, nadaljevanje Sam doma 2 pa na božični dan.

