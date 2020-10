Med snemanjem Borata so ga napadli, njegova žena pa ima zdaj telesnega stražarja

Igralko Islo Fisher, ženo komika Sache Barona Cohena, te dni v Los Angelesu, kjer zakonca živita, spremlja telesni stražar, poroča tabloid Daily Mail, ki dodaja, da gre najverjetneje za varnostni ukrep po premieri novega filma o Boratu.

Film je dodobra razburkal svetovno javnost, predvsem je veliko hude krvi povzročil med Američani, ki jih je postavil pod drobnogled. A ne le po premieri, Baron Cohen je v pogovorni oddaji Late Show voditelju Stephenu Colbertu povedal, da je že med snemanjem nosil neprebojni jopič. "Bilo je prvič, da sem to moral storiti," je dejal.

Med snemanjem so ga razkrinkali in napadli

V oddaji so prvič pokazali tudi zakulisne posnetke s snemanja na zborovanju skrajnih desničarjev in podpornikov nošenja orožja v zvezni državi Washington. Tam mu je v preobleki uspelo priti na oder in zapeti pesem Wuhan flu (wuhanska gripa), pri čemer je občinstvo navdušeno pritegnilo verzom, da je treba Obami in Hillary Clinton vbrizgati "wuhansko gripo", novinarje in predstavnike Svetovne zdravstvene organizacije pa "razsekati, kot to počnejo Savdijci".

V filmu pa ne vidimo, kaj se je zgodilo potem. Barona Cohena so namreč prepoznali in napadli, zaradi česar je moral pobegniti v avtodom, s katerim se je s snemalci pripeljal. Jezna množica jim je že tolkla po vratih, ko jim je vendarle uspelo pobegniti. "Eden od moških, ki so pridrveli na oder, je že segel po pištoli," je Baron Cohen povedal Colbertu.

