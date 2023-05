Marquee TV: vrhunske kulturne in umetniške pretočne vsebine so zdaj na voljo v Telemachovem Video klubu

Oglasno sporočilo

Marquee TV, vodilni ponudnik pretočnih vsebin z uprizoritvenimi umetnostmi, je od zdaj na voljo v Telemachovem Video klubu. Novo partnerstvo bo uporabnikom vodilne platforme za pretočne vsebine EON zagotovilo dostop do širokega izbora vrhunskih vsebin Marquee TV, vključno s klasično in sodobno glasbo, opero, baletom ter sodobnim plesom, gledališkimi predstavami in dokumentarnimi filmi.

Marquee TV je vodilni ponudnik pretočnih vsebin z uprizoritvenimi umetnostmi. Foto: Telemach

Marquee TV v katalog z videovsebinami na zahtevo prinaša zbirko vrhunskih predstav priznanih izvajalcev in ansamblov, kot so Royal Shakespeare Company, Balet pariške Opere, Angleški nacionalni balet in Kraljeva operna hiša. Marquee TV z zbirko več kot 400 produkcij in naslovov, ki jih mesečno posodablja, je obvezen za ljubitelje uprizoritvenih umetnosti po vsem svetu.

"Veseli nas, da bomo v sodelovanju s Telemachom vrhunsko vsebino Marquee TV ponudili širšemu občinstvu," je povedal Simon Walker, ustanovitelj Marquee TV. "Naš katalog v Video klub prinaša vrhunsko izbiro najboljših predstav z vsega sveta in prepričani smo, da bodo uporabniki platforme EON navdušeni nad priložnostjo, da jih doživijo iz udobja svojega doma ali na poti."

"Ponosni smo, da lahko svojim uporabnikom v Video klubu ponudimo dostop do obsežnega kataloga Marquee TV," je dejal Adrian Ježina, predsednik poslovodstva družbe Telemach Slovenija. "Video klub nenehno bogatimo, saj želimo svojim uporabnikom zagotavljati najboljšo izkušnjo zabavnih vsebin. S pridružitvijo storitve Marquee TV naš Video klub še utrjuje položaj najbogatejšega v Sloveniji, saj ponuja najširši nabor vsebin."

Po preizkusnem obdobju bo Marquee TV vključen v pakete EON Premium in pakete Total TV Premium. Storitev bo vključena tudi za vse obstoječe in nove naročnike paketa EON Full s pogodbeno vezavo 24 mesecev. Uporabnikom vseh drugih paketov z dostopom do platforme EON bo storitev na voljo kot dodatni paket po ceni 8,99 evra na mesec.

Marquee TV je v delni lasti skupine United Group, vodilnega telekomunikacijskega in medijskega operaterja v jugovzhodni Evropi, v okviru katerega posluje tudi Telemach Slovenija.

