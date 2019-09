Malo je manjkalo, pa bi Rossa iz Prijateljev igral nekdo drug

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralcu Davidu Schwimmerju vloga Rossa Gellerja v Prijateljih sprva ni prav nič dišala. Pravzaprav je pred 25 leti razmišljal o tem, da bi televizijsko kariero obesil na klin in se posvetil gledališču.

To je ena od manj znanih zgodb iz zakulisja ene od najuspešnejših TV-serij na svetu, ki jih je v knjigi Generation Friends zapisal popkulturni zgodovinar Saul Austerlitz.

Foto: IMDb

Austerlitz je knjigo izdal pred kratkim, tik pred 25-letnico premiere prvega dela Prijateljev, v njej pa zbral pričevanja ljudi, ki so tako ali drugače sodelovali pri nastanku serije. Med drugim se je pogovarjal tudi s človekoma, ki sta Prijatelje "zakrivila", ustvarjalcema Davidom Cranom in Marto Kauffman, ki sta mu povedala prigodo s Schwimmerjem.

Foto: IMDb

"Vlogo sta mu bila pripravljena dati brez avdicije - to se mladim neuveljavljenim igralcem ne zgodi pogosto," v knjigi piše Austerlitz, "obstajala je le ena težava: Schwimmer vloge ni hotel. Še več, ni več hotel snemati za televizijo." Takrat 27-letni igralec je imel menda dovolj snemanja pilotnih epizod za serije, ki jih nato ni hotela odkupiti nobena televizija.

Foto: IMDb

David Crane in Marta Kauffman sta imela rezervni načrt, na avdiciji ju je navdušil Noah Wyle, ki pa je ravno takrat dobil vlogo v Urgenci - še eni televizijski megauspešnici - in se zato ni odločil za Prijatelje.

Rossa bi skoraj igral Noah Wyle, a se je odločil, da bo raje izbral serijo Urgenca. Foto: IMDb

Nato pa je Schwimmer vendarle uslišal prošnje svojega agenta in privolil v to, da pride na branje scenarija za prvi del Prijateljev. Vse zbrane je popolnoma navdušil in tako je Ross vendarle dobil obraz, ki ga pozna ves svet. David Schwimmer pa je, resnici na ljubo, dobil daleč najuspešnejšo vlogo v svoji karieri.

