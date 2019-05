Maj na Minimaxu v znamenju punčke Barbie

Vsem dobro znana punčka Barbie je letos dopolnila 60 let. Marca leta 1959 so jo prvič predstavili na sejmu igrač v New Yorku, kmalu pa je postala prava uspešnica in obnorela svet.

Barbie se je skozi leta spreminjala in prilagajala družbenim trendom. Vseskozi pa je punčkam in mladim dekletom sporočala, da imajo izbiro in lahko postanejo, karkoli si želijo.

Rojstni dan Barbie bodo maja obeležili tudi na programu Minimax, kjer bodo lahko otroci dogodivščine slavne Barbie spremljali čisto vsak dan v mesecu.

Na njihovi Facebook strani pa bodo lahko sodelovali tudi na nagradnem natečaju in si s svojo kreativnostjo priigrali Barbie Mavrično vilo z letečimi krili.

Več kot 150 poklicev – astronavtka, nogometašica, znanstvenica …

Barbie se je v svojih šestdesetih letih preizkusila v več kot 150 različnih poklicih. Astronavtka je postala, še preden je Neil Armstrong stopil na luno, preizkusila se je tudi kot nogometašica, reporterka, okulistka, znanstvenica, drsalka na ledu, slaščičarka in še marsikaj.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Njene preobleke za različne poklice je do sedaj oblikovalo več kot 75 slavnih modnih oblikovalcev, prva punčka pa je bila oblečena v črno bele črtaste kopalke. Podobne zanimivosti o Barbie bodo otroci izvedeli maja, ko bodo lahko na Minimaxu vsak dan spremljali animirane filme in serije o njej.

Vas zanima, koliko različnih oblek ima in koliko blaga je bilo za njih porabljenega ali pa kako visoka je bila prva Barbie in kdo je bil njen prvi prijatelj in hišni ljubljenček? Vse to lahko izveste maja na programu Minimax.

Kako si predstavljate sanjsko Barbie hišo?

Med 1. in 21. majem bodo lahko otroci na Facebook strani programa Minimax z drugimi delili risbico sanjske Barbie hiše, kot so si jo zamislili sami. Strokovna žirija bo med prispelimi risbicami izbrala najboljše v treh starostnih skupinah, nagrajenci pa se bodo razveselili čudovite Barbie Mavrične vile z letečimi krili.

Ali veste, katera je najljubša barva Barbie?