Letošnja podelitev oskarjev bo videti kot film

"Najbolj vznemirljivo pri Oskarjih leta 2021 bo to, da na koncu upamo, da se bodo gledalci počutili, kot da so gledali film," je v intervjuju za Vanity Fair razkril režiser Steven Soderbergh, ki producira letošnje Oskarje. Že 93. podelitev zlatih kipcev je bila letos planirana 28. februarja, vendar so jo zaradi pandemije koronavirusa prestavili na 25. april.

Kdo bo vodil prireditev?

Že tretje leto zapored podelitev oskarjev ne bo imela voditelja. Soderbergh je razkril: "Vsak bo lik. Vsak nominiranec, vsak, ki podeli nagrado, se bo v filmu počutil kot lik. In na koncu boste vedeli, kdo so bili vsi in kaj so želeli. V tej oddaji boste povezani z vsemi." Odsotnost gostitelja pa ne pomeni, da bodo na velikem odru manjkale največje zvezde. Brad Pitt, Halle Berry, Harrison Ford, Reese Witherspoon in Laura Dern so le nekatera izmed imen zvezd, ki bodo sodelovale pri nastajanju svečanega dogodka.

Producent letošnje prireditve bo znani režiser Steven Soderbergh. Foto: Reuters

Zahvalnih govorov preko Zooma ne bo

Poleg tradicionalnega hollywoodskega prizorišča, znamenitega gledališča Dolby, bodo del Oskarjev organizirali še v ogromni losangeleški železniški postaji Union Station, kjer se bodo nominiranci družili zunaj in potem postopoma vstopali in izstopali med podelitvijo, navaja STA. Za letošnje Oskarje so sklenili, da jih zaradi preteklih težav ne bodo prenašali preko Zooma, kar pomeni, da se bodo morali zmagovalci dogodka udeležiti osebno ali pa se ne bodo imeli možnosti zahvaliti Akademiji.

Odločitev je naletela na kar nekaj nestrinjanja med nominiranci, ki menijo, da bodo s to potezo izključili veliko talentov, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo leteti v ZDA. V ta namen bodo poleg dveh lokacij v Los Angelesu organizirali tudi evropske lokacije, kjer se bodo nominiranci lahko udeležili podelitve na daljavo. Največji evropski bazi bosta v Londonu in Parizu.

Union Station Los Angeles Foto: Guliverimage

Pesmi, nominirane za oskarja, bodo uprizorjene na strehi muzeja v Los Angelesu in na Islandiji

Pet skladb, nominiranih na letošnjih Oskarjih, bo izvedenih z vrha bleščečega, še vedno neodprtega muzeja filmskih slik, ki se razvija že leta. Med nastopajočimi na strešni terasi bo tudi zvezdnik Hamiltona Leslie Odom Jr.. Njegova pesem Speak Now iz drame o državljanskih pravicah One Night In Miami bo del posebne predstave na Oskarjih. Del uvodnega dela bo tudi balada Husavik iz komedije Willa Ferrella Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga, ki jo bo zapela švedska pevka Molly Sanden iz majhnega ribiškega mesta na Islandiji.

Gledanost Oskarjev drastično upada

Lani si je Oskarje ogledalo manj kot 24 milijonov gledalcev v ZDA, kar je do zdaj najnižja gledanost te podelitve. Kot navaja britanski The Guardian, bi bila letošnja podelitev oskarjev lahko porazna, po njihovih navedbah bodo tokratni Oskarji privabili najmanjše število gledalcev do zdaj, kar prihodnost zlatih kipcev postavlja pod vprašaj, poroča STA.

Preberite še: