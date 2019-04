Kralji in kraljice malih zaslonov

Pred premiero osme in zadnje sezone Igre prestolov smo na malih zaslonih poiskali druge vsebine o izmišljenih in resničnih vladarjih. Nekateri od teh se oklepajo oblasti, drugi se za krono še borijo, vsi pa si želijo zasedati oblastniški prestol.

Igra prestolov (Game of Thrones)

Po uspešni knjižni seriji Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina posneta TV-serija je epska pripoved o izdajalskem plemstvu v daljnih deželah Zahodnjega, kjer zime in poletja trajajo več let, sla po moči in oblasti pa je večna.• Prvih sedem sezon na voljo na HBO OD/GO. │Premiera zadnje sezone: v ponedeljek, 15. 4., ob 20. uri na HBO.*

Aquaman (2018)

Arthur Curry (Jason Momoa), potomec človeka in kraljice Atlantide, se zoperstavi svojemu polbratu in vladarju Atlantide, ki želi zanetiti vojno med ljudmi in podvodnimi ljudstvi, pri tem pa odkrije, ali je vreden položaja kralja Atlantide, za katerega je bil rojen. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Kralj Artur: Legenda o meču (King Arthur: Legend of the Sword, 2017)

Akcijska domišljijska pustolovščina spremlja mladega Arturja (Charlie Hunnam) na njegovi poti z ulic na položaj zakonitega prestolonaslednika. Ko so mu v otroštvu umorili očeta, je prestol zasedel njegov brat in Arthurjev stric Vortigern (Jude Law). • V torek, 2. 4., ob 13.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zbogom, kraljica moja (Les Adieux à la reine, 2012)

V vizualno razkošni kostumski drami, polna dvornih strasti, spremljamo zadnje dni brezskrbnosti na dvoru kraljice Marije Antoinette (Diane Kruger) in kaos, ki izbruhne, ko revolucija doseže francosko plemstvo. • V petek, 5. 4., ob 22.30 na Planet PLUS.* │ Tudi v videoteki DKino.

Aleksander (Alexander, 2004)

Oliver Stone predstavlja spektakularna upodobitev življenja in bitk slovitega makedonskega kralja Aleksandra Velikega (Colin Farrell). Ta je uspel osvojiti dobršen del takrat poznanega sveta, pri 33 letih pa ga je na poti proti Indiji zaustavila nenadna smrt. • V petek, 29. 3., ob 22. uri na FOX Movies.*

Viktorija (Victoria)

Biografska dramatična serija predstavlja zgodnja leta vladavine ene največjih britanskih kraljic. Resnične dogodke iz kraljičinih dnevnikov vpleta v slikovit portret njene preobrazbe iz impulzivne 18-letnice v spoštovano vladarico. • Na voljo na HBO OD/GO.

Kraljevska afera (En kongelig affære, 2012)

Epska zgodba o ljubezenskem trikotniku med kraljico, dvornim zdravnikom in norim kraljem ter napet politični triler o boju za oblast in političnih spletkah, ki so v 18. stoletju pretresale danski dvor. Srebrna berlinska medveda za najboljšega igralca in najboljši scenarij ter nominacija za oskarja za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Črni panter (Black Panther, 2018)

Po smrti očeta se princ tehnološko napredne afriške državice Wakande vrne v domovino, da bi zasedel prestol. Vendar se pojavi neki stari sovražnik in odločnost T'Challe oziroma Črnega panterja je na preizkušnji. • V nedeljo, 7. 4., ob 21.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Prenova (Restoration, 1995)

Mladega zdravnika iz 17. stoletja Roberta Merivela (Robert Downey Jr.) povabijo na dvor angleškega kralja Karla II. (Sam Neill). Oblastni monarh mu naroči, naj se poroči z njegovo priležnico (Meg Ryan), a mu prepove, da bi se vanjo zaljubil. Prejemnik oskarjev za kostumografijo in scenografijo. • V soboto, 13. 4., ob 14.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pogumno srce (Braveheart, 1995)

V poznem 13. stoletju se William Wallace (Mel Gibson) vrne na Škotsko, ki ji vlada neusmiljeni angleški kralj Edward Longshank. Wallace vodi razcapano, vendar pogumno vojsko svojih rojakov v boj proti veliko močnejšim nasprotnikom. Prejemnik petih oskarjev, tudi za najboljši film in režijo. • V ponedeljek, 1. 4., ob 20.40 na FOX Movies.*

Kralj Lear (King Lear, 2018)

Sodobna interpretacija slavne Shakespearove tragedije se dogaja v namišljeni sedanjosti. Ostareli kralj Lear (Anthony Hopkins), vladar vojaške diktature v Angliji, naredi napako, ko prestol odstopi svojima pokvarjenima hčerama (Emma Thompson in Emily Watson) ter izžene najmlajšo, ljubečo in pošteno hčer. • V soboto, 30. 3., ob 22.05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Človek z železno masko (The Man in the Iron Mask, 1998)

Francija leta 1660. Državi vlada mlad, samovšečen in brezsrčen kralj Ludvik XIV. (Leonardo DiCaprio), medtem ko njegov brat dvojček sameva v zaporu. Upokojeni mušketirji Aramis, Athos in Porthos se ga odločijo osvoboditi in mu pomagati, da zasede kraljev prestol. • V videoteki VOYO.

Kraljeva odločitev (Kongens nei, 2016)

Nemški vojaški stroj 9. aprila 1940 prispe v Oslo. Po treh dneh obupanih prizadevanj, da bi pregnali zavojevalce, norveški kralj Haakon sprejme končno odločitev – tako, ki bi njega, njegovo družino in številne Norvežane nazadnje lahko stala življenja. • V četrtek, 4. 4., ob 2.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bela kraljica (The White Queen)

Serija ponuja osupljiv portret enega najbolj burnih obdobij v britanski zgodovini. Epska zgodba se začne med vojno leta 1464 in jo na edinstven način spremljamo skozi oči treh različnih, enako vztrajnih žensk, ki se obupano potegujejo za krono kraljice. • Na voljo na HBO OD/GO.

