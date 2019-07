Komedija tega poletja, pri kateri boste zašvicali od smeha!

Oglasno sporočilo

Stu (komik Kumail Nanjiani) je zgovoren, olikan in previden milenijec, zaposlen v trgovini s športno opremo, dodaten denar pa si služi kot voznik Uberja. Pripravljen je narediti vse, da si pridobi oceno vožnje s petimi zvezdicami, saj nujno potrebuje denar za financiranje posla svoje prijateljice, v katero je noro zaljubljen.

Vic Manning (Dave Bautista) je alfa detektiv v svojih srednjih letih. Je ločen in ponovno poročen s svojo službo ter z izredno pomanjkljivim odnosom s hčerko Nicole. Alergičen na pogovore in tehnologijo je Vic hitre jeze in izredno neučakan – vse, kar pričakuješ od dobrega policista, kajne?

Nekega dne, potem ko mu z laserjem operirajo oči, da bi bolje videl, Vic prejme namig o prekupčevalcu drog, ki je pred leti umoril njegovega partnerja. Na žalost tisti dan Vicu prekupčevalca zaradi operacije oči nikakor ne bi uspelo ujeti – ne bi ga niti videl, tudi če bi stal tik pred njim. Seveda posledično ne more voziti tudi avta, zato pokliče Uber. Uganite, kdo sprejme njegov klic? Nihče drug kot Stu.

Vprašanje nastane, ali lahko ta dva tako zelo različna moška v miru delita nissan leaf, medtem ko lovita preprodajalca drog in morilca po ulicah Los Angelesa? Vse, kar vemo, je, da ta kombinacija prinaša obilico zabave, smeha, izvirnih dialogov in ogromno eksplozij!

STUBER: DIVJA VOŽNJA

