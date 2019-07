Kako izuriti svojega zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

How to Train Your Dragon: The Hidden World © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Izjemno hvaljen sklepni del animirane trilogije studia DreamWorks Animation veličastno konča nepozabno zgodbo o prijateljstvu med mladim vikinškim poglavarjem in zmajem, ki je prav tako poglavar svoje vrste. V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

ZDA, Japonska │ 2019 │ 96 min. │ Animirana družinska pustolovščina Režija: Dean DeBlois Glasovi: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Gerard Butler, Jonah Hill Sinhro.: Matevž Mueller, Lovro Berden, Katja Ajster, Jernej Kuntner, Daniel Bavec IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 91 % │ Uporabniki Googla: 96 %

V novem poglavju zmajske pustolovščine mladi Viking Viki (Hiccup) in zmaj Brezzobi (Toothless) končno le spoznata svojo usodo – Viki je ob boku prijateljice Astrid poglavar otoka Berk, črni zmaj pa je vodja svoje vrste. Po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna prikupno zmajčico Svetli bes.

Toda Vikingi morajo zaradi preteče nevarnosti kmalu zapustiti svoj dom, se odseliti v bolj varne kraje in odkriti skriti svet, za katerega so mislili, da je le mit. Vikija in Brezzobega doleti največja grožnja do zdaj in njuno prijateljstvo bo postavljeno na preizkušnjo. Na koncu se bosta morala oba boriti za to, kar jima največ pomeni.

"Osupljiva animacija, lahkotno poplesujoč humor in velikansko srce pripeljejo zmajevo trilogijo do razburljivega konca." Peter Travers, Rolling Stone

"Zadnji film je izjemen dosežek – vizualno veličastna in ganljiva zgodba, ki je primeren konec filmske serije." Matthew Rozsa, Salon.com

"Film bi lahko zlahka poimenovali Kako končati svojo trilogijo." Johnny Oleksinski, New York Post

"Ta del premore pogum, da se zdi dokončen, kar je nenavadno za nadaljevanje. Filmska serija si je prislužila naklonjenost do njenih likov in njene razorožujoče premise. Zdaj je čas, da se od nje poslovimo." Ben Kenigsberg, New York Times

Napovednik filma Kako izuriti svojega zmaja 3: Zanimivosti: Po anketi Fandiaga, ameriškega podjetje za prodajo kinematografskih vstopnic, je bil Kako izuriti svojega zmaja 3 drugi najbolj pričakovan animirani celovečerec leta 2019, pred njega se je uvrstil samo film Svet igrač 4.

Film je v svetovnih kinematografih zaslužil dobrih 519 milijonov ameriških dolarjev in trenutno zaseda osmo mesto na lestvici najdonosnejših filmov leta 2019.



Kako izuriti svojega zmaja je po Shreku, Madagaskarju in Kung Fu Pandi četrta franšiza studia DreamWorks Animation, ki je dočakala najmanj tretji del.

Prvi napovednik filma so objavili 7. junija 2018, na dan, ko je režiser in scenarist trilogije Dean DeBlois praznoval 48. rojstni dan.

praznoval 48. rojstni dan. To je prva franšiza studia DreamWorks Animation, katere posamezne filme so distribuirali različni studii – Kako izuriti svojega zmaja (2010) je distribuiral studio Paramount Pictures, Kako izuriti svojega zmaja 2 (2014) studio 20th Century Fox, sklepni del pa studio Universal Pictures.

studio 20th Century Fox, sklepni del pa studio Universal Pictures. Cresside Cowell , poleg treh celovečercev pa vključuje še štiri kratke filme in dve animirani TV-seriji – Dragons: Riders of Berk in Dragons: Race to the Edge.

, poleg treh celovečercev pa vključuje še štiri kratke filme in dve animirani TV-seriji – Dragons: Riders of Berk in Dragons: Race to the Edge. Jay Baruchel (Viki/Hiccup), America Ferrera (Astrid) in Christopher Mintz-Plasse (Škilek/Fishlegs) so edini člani igralske zasedbe, ki so svojim likom posodili glasove v vseh filmih in obeh serijah.

(Viki/Hiccup), (Astrid) in (Škilek/Fishlegs) so edini člani igralske zasedbe, ki so svojim likom posodili glasove v vseh filmih in obeh serijah. T. J. Miller je v vseh prejšnjih izdajah posodil glas Trdobužnežu/Tuffnutu, v tem filmu pa ga je zamenjal Justin Rupple, saj ustvarjalci po objavi novic o Millerjevem uničevalnem obnašanju (med drugim je opit prijavil lažen bombni preplah) z njem niso več hotli sodelovati.

