Jasna Kuljaj pred novim izzivom #video

Zgovorna televizijska voditeljica se kmalu vrača na male zaslone. Znova bo držala niti v rokah v oddaji Od težaka do junaka, kjer bo skupaj s komentatorji govorila o dogajanju v šovu The Biggest Loser Slovenija. Poleg tega bo Jasna sedla na voditeljski stol še ene, prav tako precej klepetave oddaje.

Marca boste Jasno videli v dveh komentatorskih oddajah - Od težaka do junaka in Zvezda magazin. Foto: Ana Kovač

Pred nami je pestra pomlad, kajti na Planet TV prihaja veliko novih, zanimivih vsebin. Med drugim druga sezona šova The Biggest Loser Slovenija ter glasbeni šov Nova zvezda Slovenije, kjer bomo spremljali nadobudne pevce in pevke, ki si želijo svoj pevski talent pokazati vsem – predvsem pa žiriji, ki bo pozorno spremljala in komentirala njihove nastope vse od avdicij do velikega finala.

Poleg obeh šovov pa boste lahko na Planet TV spremljali tokrat kar dve komentatorski oddaji, ki ju bo vodil nihče drug kot zgovorna Jasna Kuljaj. V eni od oddaj ste jo spremljali že lansko jesen, in sicer v oddaji Od težaka do junaka, druga komentatorska oddaja, ki nosi naslov Zvezda magazin, pa je novost.

Marca bo na Planet TV zelo pestro. "Zelo se veselim obeh oddaj, ekipe se že zbirajo. Ta trenutek vam žal ne smem še veliko razkriti, namignem lahko le to, da se bomo v oddaji Zvezda magazin, kjer bomo spremljali dogajanje v Novi zvezdi Slovenije, v studiu dobivale ženske – ob sebi bom imela še dve precej klepetavi komentatorki –, tako da bo to nekakšen 'babji čvek'. Seveda bomo vesele tudi kakšnega moškega, znanega Slovenca, če se bo opogumil in prišel k nam v studio ter z nami pokomentiral dogajanje v matični oddaji, kot ji pravimo," je razkrila Jasna in dodala: "Moram pa povedati, da nihče ne bo 'varen' pred nami. Lotile se bomo tako tekmovalcev, ki bodo peli v šovu, kot tudi žirantov in žirantk …"

