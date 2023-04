Igralec Alec Baldwin oproščen obtožb zaradi uboja

Posebni tožilci Nove Mehike, ki nadzorujejo primer streljanja med snemanjem filma Rust, so sporočili, da bodo obtožbe nenamernega uboja zoper igralca Aleca Baldwina zavrnjene, poroča CNN. "Ta odločitev Baldwina ne odvezuje kaznivega dejanja in obtožbe se lahko vložijo ponovno," so še dodali.

Posebna tožilca Kari Morrissey in Jason Lewis sta glede Baldwinovega uboja snemalke filma Rust Halyne Hutchins povedala, da ne moreta "nadaljevati pod trenutnimi časovnimi omejitvami ter na podlagi dejstev in dokazov, ki so jih predali organi kazenskega pregona v obstoječi obliki", zato bosta zavrnila obtožbe nenamernega uboja zoper Baldwina, da bi izvedli nadaljnjo preiskavo. Dodala pa sta, da ta odločitev Baldwina ne odvezuje kaznivega dejanja in da se lahko obtožbe vložijo ponovno.

Pištola, uporabljena za streljanje, je bila preoblikovana

Odločitev o zavrnitvi obtožb proti Baldwinu je bila sprejeta po tem, ko so preiskovalci prejeli nove dokaze, ki kažejo, da je bila pištola, uporabljena pri streljanju, preoblikovana, je za CNN povedal vir, seznanjen s preiskavo. Preiskovalci bodo tako preiskali orožje, da bi ugotovili obseg sprememb, ki bi lahko vplivale na delovanje pištole, je še dodal vir.

Kot smo že poročali, je bila kaznivega dejanja obtožena tudi Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje, vendar se pri kaznivih dejanjih razlikujejo ravni malomarnosti. Obtožbe proti njej pa ostajajo nespremenjene.

V primeru obsodbe obema sicer grozi do 18 mesecev zapora in pet tisoč ameriških dolarjev kazni. Ker je vpleteno tudi strelno orožje, bi se zaporna kazen lahko sicer podaljšala tudi na do pet let, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

