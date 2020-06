Igralci znane telenovele bodo seks prizore snemali z napihljivimi lutkami

Ljubezenske in seks prizore bodo v seriji Drzni in lepi do nadaljnjega snemali drugače.

Ljubezenske in seks prizore bodo v seriji Drzni in lepi do nadaljnjega snemali drugače. Foto: IMDb

Potem ko je koronakriza zaustavila produkcijo in snemanje filmov in serij po svetu, se stvari zdaj vračajo v ustaljene tirnice, a ne povsem. Težava nastopi pri snemanju ljubezenskih prizorov, pri čemer morajo biti še posebej previdni.

Priljubljena telenovela Drzni in lepi, ki jo snemajo že od leta 1987, se bo izziva snemanja prizorov seksa po koronakrizi lotila na zanimiv način: s pomočjo napihljivih lutk.

Eden od producentov in scenaristov telenovele, Bradley Bell, je razložil, da so sprva razmišljali, da bi v prihajajočih epizodah preprosto izbrisali vse romantične prizore, a so nato ugotovili, da bi bila zgodba brez njih dolgočasna.

"Potem pa smo staknili glave in poskušali ugotoviti, kako bi lahko vseeno posneli te prizore, ne da bi kršili pravilo distance. Nato smo se spomnili na napihljivo lutko, ki smo jo pred leti uporabili za truplo."

Telenovela Drzni in lepi je prejela že preko 30 nagrad emmy. Foto: Reuters

Lutke ali pa resnični ljubezenski dvojniki

Ugotovili so, da bo lutka odlična začasna rešitev, težava je le v tem, da imajo samo eno. Za zdaj. "Bomo videli, kako se bo izšlo. Morda jih bomo v prihodnosti kupili še več in jih še bolj vključevali v snemanje ljubezenskih prizorov."

Če pa se to ne bo izšlo po načrtih, imajo plan B: partnerje igralcev. Če se igralci ne smejo dotikati drug drugega, bi bilo morda še najbolje, če bi jim pri takšnih prizorih pomagali njihovi partnerji, ki bi služili kot ljubezenski dvojniki. "Nekateri od njih so za. Z nekaj režiserskimi triki in kasneje v montaži bi lahko dosegli, da gledalci ne bi opazili razlike," je ob tem pojasnil Bell.

Kadar igralci ne bodo snemali skupnega prizora, se bodo morali držati stroge distance in nositi zaščitne maske. Foto: IMDb

Zadnjo epizodo telenovele, ki jih ima že več kot 8.000, so posneli 13. marca in takrat so upali, da bo premor trajal zgolj nekaj tednov. Zdaj lahko končno nadaljujejo, kjer so ostali, a bistveno drugače.

Vsi režiserji se bodo morali držati distance dveh metrov, ločevalo jih bo pleksi steklo, igralci pa bodo morali ves čas, razen ko niso na setu, nositi zaščitne maske.

