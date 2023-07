Med protestniki v prvi vrsti igralka Susan Sarandon

Igralci in igralke v Hollywoodu, ki so se v petek pridružili scenaristom v stavki, ta traja od maja, so protestirali na ulicah več mest, kot sta Los Angeles in New York. Kljub visokim temperaturam so se zadržali pred filmskimi studii ter sedeži pisarn pretočnih storitev in televizijskih postaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V prvih vrstah stavkajočih je bilo mogoče opaziti tudi zvezdnike, kot sta Susan Sarandon in Jason Sudeikis, sicer pa so igralci in scenaristi odšli skupaj na ulice prvič po letu 1960.

Sindikat igralcev SAG-AFTRA zahteva boljše plačilo za svoje člane in pravila o uporabi umetne inteligence. Za stavko so se uradno odločili v četrtek, potem ko jim kljub večtedenskim pogajanjem ni uspelo doseči dogovora z Združenjem filmskih in televizijskih producentov (AMPTP). Delati je prenehalo okrog 160 tisoč igralcev in se pridružilo 11.500 članom združenja scenaristov Writers Guild of America (WGA), ki stavkajo od 2. maja.

Snemanje filmov in serij v mirovanju

Z nekaj izjemami bi bilo treba zdaj ustaviti vsa snemanja z igralci in igralkami, so sporočili iz SAG-AFTRA. Po poročanju ameriških medijev je snemanje filmov in serij tako rekoč v mirovanju. Poleg tega člani sindikata ne smejo prevzemati kakršnegakoli dela za kamero ali promovirati svojih filmov in serij prek nastopov v javnosti in intervjujev. V sindikatu so napovedali, da nameravajo omenjene pogoje strogo nadzorovati.

Glavni igralec v seriji Nasledstvo pri TV mreži HBO Brian Cox je za britanski BBC menil, da bi stavka lahko trajala do konca leta.

"Vsa stvar s pretakanjem je spremenila paradigmo," je za BBC Newscast povedal škotski zvezdnik. "Poskušajo nas onemogočiti, ker je s pretočnimi storitvami mogoče zaslužiti veliko denarja, in želja je, da ga ne bi delili s pisci in izvajalci," je dodal.

V petek je bilo tako prekinjeno snemanje številnih filmov, vključno s filmom Deadpool 3, nadaljevanjem Gladiatorja in Avatarja ter osme izdaje Misije: Nemogoče. Verjetno pa bo minilo nekaj časa, preden bodo obiskovalci kinematografov opazili posledice stavke, saj je bila večina letošnjih uspešnic že posnetih, še poroča dpa.