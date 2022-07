Hollywoodski zvezdnici v Trstu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uma Thurman in Charlize Theron sta konec junija snemali v okolici Rima (na fotografiji), te dni pa se mudita v Trstu. Foto: Profimedia

Charlize Theron in Uma Thurman v središču Trsta snemata nadaljevanje filma The Old Guard.