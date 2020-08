Hollywoodski filmarji vse bolj pogledujejo proti Evropi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker širjenja okužb z novim koronavirusom v ZDA še vedno niso zajezili, vse več hollywoodskih ustvarjalcev razmišlja o tem, da bi snemanja preselili v Evropo in na druge celine, nekateri pa so to že storili.

V Los Angelesu, kjer imajo svoj sedež največji studii, so junija znova dovolili filmska in druga snemanja, seveda ob upoštevanju množice strogih zaščitnih ukrepov. Kljub temu pa večine produkcij še vedno niso zagnali, po podatkih Reutersa je trenutno v teku le kakšna tretjina snemanj v primerjavi z "normalnimi" razmerami, pa še pri teh gre večinoma za oglase in druge promocijske posnetke.

Režiserji, igralci in drugi filmski delavci ostajajo v negotovosti, kdaj bodo lahko nadaljevali delo. Ker se položaj z novim koronavirusom v ZDA ne umirja, vse bolj pogledujejo proti drugim celinam, predvsem Evropi.

"Ne računam na to, da bomo v Ameriki kmalu lahko snemali na varen način," je prepričan igralec in producent Seth Rogen. Foto: Getty Images

Med njimi je znani igralec Seth Rogen, ki se ukvarja tudi s filmsko in TV-produkcijo. Za Reuters je povedal, da aktivno išče lokacije v tujini, kjer bi se lahko lotil snemanja. Med drugim je omenil Bolgarijo.

"Ne računam na to, da bomo v Ameriki kmalu lahko snemali na varen način," je dejal, "zato razmišljam o drugih državah, ki so se s to situacijo spopadle veliko bolje kot ZDA. Če nam bodo dovolili, bi morda lahko snemali tam."

Med odmevnimi filmi, ki jih že snemajo zunaj ZDA, je četrti film iz franšize Matrica, v katerem se v glavni vlogi vrača Keanu Reeves. Foto: Getty Images

Podobno razmišljajo mnogi, nekateri so že začeli snemati zunaj ZDA - novi Jurski svet na primer snemajo v Londonu, zasedba nadaljevanja uspešnice Avatar se je dela lotila na Novi Zelandiji, Keanu Reeves pa novo, četrto nadaljevanje Matrice snema v Berlinu.

Kot je Reeves povedal za Reuters, niso v Evropi nič manj previdni: "Seveda upoštevamo vrsto varnostnih protokolov, nosimo maske in se testiramo, toda to ne moti procesa ustvarjanja filma."

